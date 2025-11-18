Фінансові новини
Ринки акцій АТР закрилися переважно в мінусі
14:24 17.11.2025 |
Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знизилися за підсумками торгів у понеділок на тлі підвищеної напруженості у відносинах Китаю і Японії.
Причиною загострення відносин двох країн стали коментарі японської прем'єрки Санае Такаїті, яка під час виступу в парламенті заявила, що напад Китаю на Тайвань розцінюватиметься як ситуація, що "загрожує виживанню Японії", і може спровокувати військову відповідь з боку Токіо.
У Пекіні зажадали від японської влади переглянути цю позицію. Заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун викликав посла Японії в Китаї Кендзі Канасугі і зробив подання у зв'язку із висловлюваннями Такаїті. За словами заступника міністра, висловлювання японського прем'єра грубо порушують основні норми міжнародних відносин, дезорганізують післявоєнний міжнародний порядок, суперечать принципу "одного Китаю" і "серйозно підривають політичну основу китайсько-японських відносин".
Сунь Вейдун наголосив, що "справи Тайваню - це суто внутрішні справи Китаю". "Сьогодні будь-хто, хто посміє втрутитися у справу возз'єднання Китаю в будь-якій формі, безсумнівно, отримає важкий удар від Китаю!" - попередив він. Він закликав Токіо "усвідомити і виправити свої помилки, відмовитися від негативних зауважень і не йти далі хибним шляхом", заявивши, що в іншому разі відповідальність за всі наслідки доведеться нести Японії.
Масаакі Канаї, керівник департаменту Азії та Океанії в МЗС Японії, вирушив до Китаю в понеділок у зв'язку із ситуацією навколо висловлювань Такаїті, повідомляє "Кіодо".
Китайський індекс Shanghai Composite втратив 0,5%, гонконгівський Hang Seng - 0,7%.
Список лідерів падіння у складі Hang Seng очолили папери Lenovo, що подешевшали на 3,9%.
Ринкова вартість China Hongqiao Group Ltd. і Trip.com Group зменшилася на 3,6%, Sino Biopharmaceutical і Baidu Inc. - на 3%.
Капіталізація Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. підвищилася на 2,1%, JD Health International - на 1%, WH Group - на 1,2%, PetroChina Co. - на 0,7%.
Значення японського Nikkei 225 знизилося на 0,1%.
Економіка Японії в третьому кварталі зменшилася на 0,4% відносно попередніх трьох місяців, за попередніми даними уряду, що були опубліковані в понеділок. Показник знизився вперше з першого кварталу минулого року. Згідно з переглянутими даними, у другому кварталі він зріс на 0,6%, а не на 0,5%, як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували спад на 0,6% минулого кварталу, зазначає Trading Economics.
Істотніше за всіх у складі Nikkei 225 втратили в ціні папери Isetan Mitsukoshi Holdings (-11,3%).
Ринкова вартість CyberAgent зменшилася на 10,4%, Ryohin Keikaku - на 9,4%, Shiseido - на 9,1%, Dai Nippon Printing Co. Ltd. - на 8,3%.
Ціна паперів Mitsui Kinzoku збільшилася на 8,9%, Ibiden - на 6,4%, Japan Steel Works - на 7,1%, Chugai Pharmaceutical - на 4,8%, Furukawa Electric Co. Ltd. - на 5,2%.
Значення південнокорейського індексу Kospi підвищилося на 1,9%.
Котирування акцій Samsung Electronics зросли на 3,5%, SK Hynix - на 8,2%, Posco - на 0,2%, Kia Corp. - на 0,3%.
Ціна паперів Korean Air Lines пішла вниз на 1,4%, Hyundai Motor - на 0,4%.
Австралійський S&P/ASX 200 майже не змінився.
BHP скоротила ринкову вартість на 0,6%, Rio Tinto - наростила на стільки ж.
