- 18.11.25
- 04:14
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,07 грн/$1
13:24 17.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 листопада 2025 року.
|Показник
|14.11.2025
|17.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.045
|42.0692
0.06
Дані: НБУ.Курс НБУ на 17 листопада - 42,0423 грн.
