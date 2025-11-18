Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи закрилися в глибокому мінусі в п'ятницю

13:19 17.11.2025 |

Фінанси

Фондові індекси країн Західної Європи впали за підсумками торгів у п'ятницю, інвестори оцінювали статдані та корпоративні звітності.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 знизився на 1,01% - до 574,81 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 1,11%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 1,7%, іспанський IBEX 35 - 1,4%.

Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з опублікованими в п'ятницю переглянутими даними статистичного управління Європейського союзу.

Результат збігся як із попередньо оголошеним показником, так і з консенсус-прогнозом аналітиків.

Зростання ВВП у липні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 1,4%, тоді як раніше повідомлялося про підвищення на 1,3%. Експерти не очікували перегляду показника.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у жовтні збільшилися на 0,8% у річному виразі, за остаточними даними Національного статистичного управління (Insee).

Попередня оцінка зазначала зростання споживчих цін на 0,9%, і опитані Trading Economics не очікували її перегляду. Інфляція у Франції сповільнилася порівняно з 1,1% у вересні.

В Іспанії інфляція в жовтні прискорилася до 3,2% з вересневих 3%. Це максимум з червня 2024 року.

Акції європейських технологічних компаній значно подешевшали за підсумками торгів слідом за паперами американських.

Infineon втратила 1,6% капіталізації, BE Semiconductor - 1,8%, STMicroelectronics - 1,5%, ASML Holding - 0,8%, ASM International - 0,6%, SAP - 3,2% після новин про поступки в межах антимонопольного розслідування Єврокомісії.

Ціна паперів данської фармкомпанії Novo Nordisk знизилася на 2,4% після того, як акціонери затвердили зміни в її раді директорів, запропоновані на тлі розбіжностей його попереднього складу з мажоритарним акціонером.

Ринкова вартість Swiss Re впала на 5,4%, хоча швейцарський перестраховик відзвітував про піврічний чистий прибуток, що перевищив очікування.

Котирування акцій Allianz SE зросли на 1,2%. Німецька страхова компанія збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі, а також поліпшила річний прогноз.

Папери Compagnie Financiere Richemont SA подорожчали на 5,9%. Швейцарський виробник ювелірних виробів у першому півріччі 2025 фінансового року збільшив виручку на 10% без урахування коливань валютних курсів. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували підйому на 6,9%.

Ринкова вартість Siemens Energy підскочила на 9,4%. Німецький виробник енергетичного обладнання завершив четвертий квартал 2025 фінроку з чистим прибутком, збільшивши виручку на 7%.

Капіталізація французького виробника сталевих труб Vallourec піднялася на 1%. Компанія в третьому кварталі наростила базовий прибуток на 12,3% за рахунок підвищення цін і невеликого зростання обсягів.

Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції німецької ІТ-компанії Bechtle, що злетіли на 15% завдяки сильному квартальному звіту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес