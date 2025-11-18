Ринки акцій Європи закрилися в глибокому мінусі в п'ятницю

Фондові індекси країн Західної Європи впали за підсумками торгів у п'ятницю, інвестори оцінювали статдані та корпоративні звітності.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 знизився на 1,01% - до 574,81 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 1,11%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 1,7%, іспанський IBEX 35 - 1,4%.

Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з опублікованими в п'ятницю переглянутими даними статистичного управління Європейського союзу.

Результат збігся як із попередньо оголошеним показником, так і з консенсус-прогнозом аналітиків.

Зростання ВВП у липні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 1,4%, тоді як раніше повідомлялося про підвищення на 1,3%. Експерти не очікували перегляду показника.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у жовтні збільшилися на 0,8% у річному виразі, за остаточними даними Національного статистичного управління (Insee).

Попередня оцінка зазначала зростання споживчих цін на 0,9%, і опитані Trading Economics не очікували її перегляду. Інфляція у Франції сповільнилася порівняно з 1,1% у вересні.

В Іспанії інфляція в жовтні прискорилася до 3,2% з вересневих 3%. Це максимум з червня 2024 року.

Акції європейських технологічних компаній значно подешевшали за підсумками торгів слідом за паперами американських.

Infineon втратила 1,6% капіталізації, BE Semiconductor - 1,8%, STMicroelectronics - 1,5%, ASML Holding - 0,8%, ASM International - 0,6%, SAP - 3,2% після новин про поступки в межах антимонопольного розслідування Єврокомісії.

Ціна паперів данської фармкомпанії Novo Nordisk знизилася на 2,4% після того, як акціонери затвердили зміни в її раді директорів, запропоновані на тлі розбіжностей його попереднього складу з мажоритарним акціонером.

Ринкова вартість Swiss Re впала на 5,4%, хоча швейцарський перестраховик відзвітував про піврічний чистий прибуток, що перевищив очікування.

Котирування акцій Allianz SE зросли на 1,2%. Німецька страхова компанія збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі, а також поліпшила річний прогноз.

Папери Compagnie Financiere Richemont SA подорожчали на 5,9%. Швейцарський виробник ювелірних виробів у першому півріччі 2025 фінансового року збільшив виручку на 10% без урахування коливань валютних курсів. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували підйому на 6,9%.

Ринкова вартість Siemens Energy підскочила на 9,4%. Німецький виробник енергетичного обладнання завершив четвертий квартал 2025 фінроку з чистим прибутком, збільшивши виручку на 7%.

Капіталізація французького виробника сталевих труб Vallourec піднялася на 1%. Компанія в третьому кварталі наростила базовий прибуток на 12,3% за рахунок підвищення цін і невеликого зростання обсягів.

Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції німецької ІТ-компанії Bechtle, що злетіли на 15% завдяки сильному квартальному звіту.

