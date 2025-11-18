Фінансові новини
- |
- 18.11.25
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи закрилися в глибокому мінусі в п'ятницю
13:19 17.11.2025 |
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 знизився на 1,01% - до 574,81 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 1,11%, німецький DAX - 0,69%, французький CAC 40 - 0,76%, італійський FTSE MIB - 1,7%, іспанський IBEX 35 - 1,4%.
Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з опублікованими в п'ятницю переглянутими даними статистичного управління Європейського союзу.
Результат збігся як із попередньо оголошеним показником, так і з консенсус-прогнозом аналітиків.
Зростання ВВП у липні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 1,4%, тоді як раніше повідомлялося про підвищення на 1,3%. Експерти не очікували перегляду показника.
Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у жовтні збільшилися на 0,8% у річному виразі, за остаточними даними Національного статистичного управління (Insee).
Попередня оцінка зазначала зростання споживчих цін на 0,9%, і опитані Trading Economics не очікували її перегляду. Інфляція у Франції сповільнилася порівняно з 1,1% у вересні.
В Іспанії інфляція в жовтні прискорилася до 3,2% з вересневих 3%. Це максимум з червня 2024 року.
Акції європейських технологічних компаній значно подешевшали за підсумками торгів слідом за паперами американських.
Infineon втратила 1,6% капіталізації, BE Semiconductor - 1,8%, STMicroelectronics - 1,5%, ASML Holding - 0,8%, ASM International - 0,6%, SAP - 3,2% після новин про поступки в межах антимонопольного розслідування Єврокомісії.
Ціна паперів данської фармкомпанії Novo Nordisk знизилася на 2,4% після того, як акціонери затвердили зміни в її раді директорів, запропоновані на тлі розбіжностей його попереднього складу з мажоритарним акціонером.
Ринкова вартість Swiss Re впала на 5,4%, хоча швейцарський перестраховик відзвітував про піврічний чистий прибуток, що перевищив очікування.
Котирування акцій Allianz SE зросли на 1,2%. Німецька страхова компанія збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі, а також поліпшила річний прогноз.
Папери Compagnie Financiere Richemont SA подорожчали на 5,9%. Швейцарський виробник ювелірних виробів у першому півріччі 2025 фінансового року збільшив виручку на 10% без урахування коливань валютних курсів. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували підйому на 6,9%.
Ринкова вартість Siemens Energy підскочила на 9,4%. Німецький виробник енергетичного обладнання завершив четвертий квартал 2025 фінроку з чистим прибутком, збільшивши виручку на 7%.
Капіталізація французького виробника сталевих труб Vallourec піднялася на 1%. Компанія в третьому кварталі наростила базовий прибуток на 12,3% за рахунок підвищення цін і невеликого зростання обсягів.
Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції німецької ІТ-компанії Bechtle, що злетіли на 15% завдяки сильному квартальному звіту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій АТР закрилися переважно в мінусі
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,07 грн/$1
|Ринки акцій Європи закрилися в глибокому мінусі в п'ятницю
|Золото залишається стабільним, оскільки увага переключається на дані США для отримання додаткових сигналів від ФРС
|Долар стабільний, оскільки інвестори очікують на оприлюднення накопичених даних по США
|Акції в Азії падають на тлі слабкого ВВП Японії та обережності Nvidia
|Волл-стріт завершила день неоднозначно. Трейдери очікують на звіт Nvidia
Бізнес
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні