Долар стабільний, оскільки інвестори очікують на оприлюднення накопичених даних по США

У понеділок долар дещо зміцнився, оскільки інвестори готуються до оприлюднення низки економічних даних по США після закінчення урядової кризи, сподіваючись, що це додасть ясності щодо прогнозів Федерального резерву щодо процентних ставок у грудні.

Реакція ринку на рішення президента США Дональда Трампа про скасування мит на понад 200 продуктів харчування була стриманою, а деякі аналітики заявили, що цей крок не був несподіванкою з огляду на проблеми з вартістю життя.

У той же час, фунт стерлінгів залишається під тиском після бурхливої п'ятничної сесії, оскільки навколо довгоочікуваного бюджету уряду Великобританії на 26 листопада вирували спекуляції.

Швейцарський франк, який вважається безпечною валютою, вагається навколо місячного максимуму і останній раз становив 0,7941 за долар, знаходячи підтримку в нервозності через недавній різкий спад на фондових ринках.

Цього тижня увага буде зосереджена на різних даних США, які дадуть підказки про стан найбільшої економіки світу, а в четвер буде опубліковано звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень, який буде ретельно відстежуватися.

«Ми мали вакуум даних протягом понад 40 днів, тому я думаю, що ринки будуть дуже зацікавлені в будь-якій новій інформації про економіку США», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia (CBA).

«Я думаю, що ризик, безумовно, схильний до слабших показників зайнятості, і це лише посилить очікування ринку щодо зниження ставки FOMC у грудні та спричинить падіння долара США».

У понеділок на початку торгів в Азії перед оприлюдненням даних валютні коливання були помірними: євро подешевшав на 0,11% до 1,1607 долара, а австралійський долар втратив частину своїх минулотижневих здобутків і подешевшав на 0,15% до 0,6527 долара.

Новозеландський долар також знизився на 0,12% до 0,5673 долара, а індекс долара США дещо зріс до 99,37.

Незважаючи на ознаки подальшого ослаблення економіки США, про які свідчать останні дані приватного сектора, інвестори знизили очікування щодо зниження ставок ФРС наступного місяця, роблячи ставку на те, що розбіжності в економічних даних затримають або навіть зірвуть подальше пом'якшення політики.

Зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця трохи більше ніж у 40%, що нижче за 60% на початку цього місяця.

Однак це не змогло істотно підняти курс долара, який минулого тижня потрапив у загальну хвилю розпродажу разом з американськими акціями та облігаціями.

«Ми припускаємо, що слабкість долара США в листопаді відображає закриття спекулятивними трейдерами довгих позицій в доларах США напередодні підвищеної волатильності, оскільки протягом наступних кількох тижнів буде спостерігатися вища, ніж зазвичай, частота публікації даних по США», - зазначив у своїй записці Тьєррі Візман, глобальний стратег з валютних курсів і ставок у Macquarie Group.

Британський фунт торгувався на 0,11% нижче на рівні 1,3161 долара в понеділок після різких коливань наприкінці минулого тижня на тлі новин про те, що міністр фінансів Рейчел Рівз не планує підвищувати ставки податку на прибуток у майбутньому бюджеті.

Це викликало занепокоєння інвесторів, які очікували підвищення податків для покриття прогнозованого дефіциту бюджету, що спричинило різке зростання вартості державних запозичень у п'ятницю.

Очікується, що Рівз буде змушена залучити десятки мільярдів фунтів, щоб дотриматися своїх бюджетних цілей, викладених у щорічному бюджеті від 26 листопада, і фінансові ринки вважали підвищення податку на доходи найнадійнішим способом досягнення цієї мети.

Євро тримається по відношенню до фунта на рівні 88,23 пенса, що є найвищим показником за останні 2,5 роки.

«Без підвищення ставки податку на прибуток буде набагато складніше заповнити велику дірку в бюджеті», - зазначив Конг з CBA.

«Залишаються побоювання, що уряд Великобританії не зможе консолідувати бюджет настільки, як очікувалося раніше, і це може знову посилити занепокоєння щодо фінансової траєкторії Великобританії».

Що стосується інших валют, то єна залишається поблизу рівня 155 за долар і останній раз становила 154,60, що змусило трейдерів бути готовими до втручання японських властей з метою зупинити падіння ієни.

Вона майже не відреагувала на дані, опубліковані в понеділок, які показали, що економіка Японії скоротилася на 1,8% в річному обчисленні в липні-вересні, що є першим падінням за шість кварталів, через вплив американських мит на експорт.