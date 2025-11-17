Акції в Азії падають на тлі слабкого ВВП Японії та обережності Nvidia

Більшість азіатських акцій у понеділок знизилися, при цьому Японія опинилася в скрутному становищі після того, як дані показали, що економіка країни різко скоротилася в третьому кварталі, хоча і менше, ніж очікувалося, а обережність щодо майбутніх прибутків Nvidia також має негативний вплив.

Схильність до ризику в основному залишається на низькому рівні, оскільки інвестори також поступово знижують очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою в грудні. Індекси Волл-стріт продемонстрували нестабільну динаміку минулого тижня, а акції технологічних компаній в основному знизилися.

Однак ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,4% на азіатських торгах, оскільки інвестори очікують відновлення після слабких показників у перші два тижні листопада. Ф'ючерси на Nasdaq 100 підскочили на 0,7%.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX в понеділок впали на 0,6% кожен після того, як дані про валовий внутрішній продукт показали, що економіка Японії скоротилася найгіршими темпами з другого кварталу 2024 року.

ВВП скоротився на 1,8% у період з липня по вересень, але це було краще, ніж прогнози про падіння на 2,5%.

Спад був спричинений головним чином слабким приватним споживанням і падінням експорту, на який негативно вплинули підвищення торгових мит США. Однак значні капітальні витрати дещо підтримали ВВП.

Дані про ВВП послабили очікування, що Банк Японії підвищить процентні ставки в грудні, що допомогло обмежити загальні втрати японських акцій.

Але аналітики Capital Economics заявили, що ознаки стійкої інфляції та відносно сильного зростання все ще дають підстави сподіватися на підвищення процентної ставки в січні.

Японські та китайські акції також подешевшали на тлі загострення дипломатичного конфлікту між Пекіном і Токіо.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,7% і 0,6% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

У вихідні Китай попередив своїх громадян про небезпеку відвідування Японії через погіршення відносин між двома країнами з приводу Тайваню.

Рекомендації Китаю спричинили різке падіння японських туристичних акцій.

Суперечка була пов'язана з коментарями прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню. Минулого тижня вона заявила, що китайська атака на Тайвань може спричинити «ситуацію, що загрожує виживанню», натякнувши на військову відповідь з боку Токіо.

Коментарі Такаїчі викликали різку реакцію з боку Пекіна.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували падіння в понеділок, а акції технологічних компаній відступили на тлі очікування ключових фінансових результатів улюбленої ринку компанії NVIDIA Corporation.

Інвестори очікують на черговий успішний квартал від Nvidia, але будуть стежити за тим, чи зможе лідер у галузі штучного інтелекту виправдати свою величезну оцінку в 5 трильйонів доларів.

Побоювання щодо завищених оцінок вартості технологічних компаній спричинили падіння азіатських акцій наприкінці жовтня та на початку листопада. Японська компанія SoftBank Group Corp. повідомила, що продала свою частку в Nvidia, а інвестор Майкл Беррі, який передбачив фінансову кризу 2008 року, також повідомив про коротку позицію щодо цієї компанії.

Обережність щодо Nvidia посилилася після того, як у вихідні стало відомо, що мільярдер-інвестор Пітер Тіль продав свою частку в Nvidia на суму майже 100 мільйонів доларів.

Південнокорейський індекс KOSPI, який найбільше постраждав від цієї тенденції, у понеділок різко відскочив, піднявшись на 1,7%. Дані також показали, що в жовтні експорт Південної Кореї стабільно зростав, а імпорт скоротився.

Зростання KOSPI було зумовлене головним чином надзвичайним зростанням акцій виробників мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd, оскільки, як показали місцеві ЗМІ, запаси напівпровідників цих двох компаній різко скоротилися, що свідчить про надзвичайний попит. Очікується, що низькі запаси також призведуть до зростання світових цін на мікросхеми.

Акції Samsung зросли після того, як компанія пообіцяла інвестувати в будівництво нових вітчизняних заводів з виробництва мікросхем.

Серед інших азіатських акцій австралійський ASX 200 впав на 0,3%, а індекс Straits Times у Сінгапурі - на 0,1%.

Індійський індекс Nifty 50 на початку торгів зріс на 0,3% і знаходиться на межі відновлення рівня 26 000 пунктів.