Волл-стріт завершила день неоднозначно. Трейдери очікують на звіт Nvidia





Акції на Волл-стріт завершили п'ятницю неоднозначно, оскільки інвестори очікували на квартальні результати Nvidia, які будуть оприлюдненеі цього тижня, і побоювалися, що Федеральний резерв може відкласти зниження процентних ставок у США в грудні.

Індекс Nasdaq завершив день зростанням, а S&P 500 - незначним зниженням після раннього розпродажу, який спричинив падіння всіх трьох основних індексів Волл-стріт більш ніж на 1%.

Останніми днями інвестори турбувалися про темпи зниження ставок і високу оцінку акцій великих компаній у сфері штучного інтелекту, які значною мірою сприяли зростанню американського фондового ринку в останні роки.

Акції Nvidia, Palantir і Microsoft подорожчали більш ніж на 1%.

Очікування, що ФРС знизить ставки на своєму грудневому засіданні, останніми днями потьмяніли на тлі ознак стійкої інфляції, частково спричиненої глобальними митами президента США Дональда Трампа. Імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні впала до менше ніж 50% з 67% минулого тижня, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Президент ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід заявив у п'ятницю, що його занепокоєння щодо «занадто високої» інфляції виходить далеко за межі вузьких наслідків мит, давши зрозуміти, що він може знову висловити незгоду на грудневому засіданні ФРС, якщо політики вирішать знизити короткострокові витрати на позики. Він був одним із двох, хто висловив незгоду з рішенням ФРС у жовтні знизити облікову ставку на чверть процентного пункту.

Виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia буде в центрі уваги Волл-стріт, коли в середу опублікує квартальні результати, а інвестори з нетерпінням чекають на нові докази того, що гонка за домінування в цій новій технології не втрачає обертів.

«Наступного тижня нас чекає велика подія з Nvidia», - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень і кількісних стратегій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна. «Якщо Nvidia розчарує, її покарають. Але я також думаю, що - як ви бачите сьогодні - покупці, які купують під час падіння, досить швидко повернуться і стабілізують ситуацію».

UnitedHealth Group знизилася на 3,2%, а Visa втратила 1,8%, що негативно вплинуло на індекс Доу-Джонса.

Індекс S&P 500 впав на 0,05% і завершив день на рівні 6734,11 пунктів.

Nasdaq зріс на 0,13% до 22 900,59 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,65% до 47 147,48 пунктів.

Сім з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з матеріалами, які впали на 1,18%, за ними йдуть фінансові компанії, які втратили 0,97%.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 0,1%, Dow додав 0,3%, а Nasdaq втратив 0,5%.

Занепокоєння щодо стану ринку праці та прогнозів інфляції тиснуть на інвесторів, які очікують певних постійних розбіжностей в офіційних економічних даних навіть після того, як у четвер закінчилося рекордне за тривалістю закриття уряду США.

У сфері світової торгівлі уряд Швейцарії заявив, що мита США на швейцарські товари будуть знижені з 39% до 15%.

Warner Bros Discovery подорожчала на 4% після того, як розважальна компанія заявила, що внесла зміни до трудової угоди з генеральним директором Девідом Заславом в рамках стратегічного перегляду своєї діяльності.

Акції Cidara Therapeutics подорожчали більш ніж удвічі після того, як Merck заявила, що придбає компанію за майже 9,2 млрд доларів.

У індексі S&P 500 акції, що подешевшали, переважали акції, що подорожчали, у співвідношенні 1,7 до 1.

S&P 500 зафіксував 12 нових максимумів і 10 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 52 нових максимуми і 295 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,1 млрд акцій, що трохи нижче середнього показника за попередні 20 сесій, який склав 20,2 млрд акцій.