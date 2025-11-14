Долар США зміцнюється до основних світових валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Підтримку долару надали заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), які послабили впевненість трейдерів у тому, що американський ЦБ знову знизить базову процентну ставку на грудневому засіданні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність зменшення ставки на 25 базисних пунктів у грудні ринок наразі оцінює менш ніж у 50%, за даними CME FedWatch.

Два головних "голуба" в керівництві ФРС - голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі та його колега з ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі - дали зрозуміти, що схиляються у бік збереження ставки на попередньому рівні на майбутньому засіданні, з огляду на стійкість економіки США і збереження підвищеної інфляції.

Президентка ФРБ Сент-Луїса Бет Хаммак заявила напередодні, що грошово-кредитна політика "має залишатися дещо обмежувальною, щоб і далі чинити тиск на інфляцію і уповільнити її до цільового рівня".

Пара євро/долар за даними на 13:50 к.ч. у п'ятницю торгується на рівні $1,1616 порівняно з $1,1634 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3135 з $1,3192 напередодні. Тиск на фунт чинить зростання прибутковості британських держоблігацій на повідомленні газети Financial Times про те, що влада країни відмовилася від планів підвищити прибутковий податок напередодні публікації бюджету на наступний рік, наміченої на 26 листопада. Це порушує питання про те, яким чином, уряд планує покрити значний дефіцит бюджету.

Курс американської валюти до єни піднявся під час торгів до 154,67 єни з 154,54 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0990 юаня порівняно з 7,0970 юаня на закриття попередньої сесії.