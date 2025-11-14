Фінансові новини
Фондові індекси Європи знижуються наприкінці тижня
12:43 14.11.2025 |
Фондові індекси країн Західної Європи опускаються в п'ятницю, інвестори оцінюють статдані та корпоративні звітності.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:39 EET знизився на 1,08% - до 574,38 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 1,23%, німецький DAX - 0,87%, французький CAC 40 - 0,82%, італійський FTSE MIB - 1,15%, іспанський IBEX 35 - 1,2%.
Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у жовтні збільшилися на 0,8% у річному вираженні, за остаточними даними Національного статистичного управління (Insee). Попередня оцінка вказувала на зростання споживчих цін на 0,9%, і опитані Trading Economics не очікували її перегляду. Інфляція у Франції сповільнилася порівняно з 1,1% у вересні.
В Іспанії інфляція в жовтні прискорилася до 3,2% з вересневих 3%. Це максимум з червня 2024 року.
Акції Compagnie Financiere Richemont SA дорожчають на 7,2%. Швейцарський виробник ювелірних виробів у першому півріччі 2025 фінансового року збільшив виручку на 10% без урахування коливань валютних курсів. Аналітики, яких опитав Bloomberg, очікували підйому на 6,9%.
Ціна паперів Allianz SE зростає на 1,4%. Німецька страхова компанія збільшила чистий прибуток і виручку в третьому кварталі 2025 року, а також поліпшила річний прогноз.
Ринкова вартість Siemens Energy підскочила на 10%. Німецький виробник енергетичного обладнання завершив четвертий квартал 2025 фінансового року з чистим прибутком, збільшивши виручку на 7%.
Капіталізація французького виробника сталевих труб Vallourec знижується на 0,1%, хоча компанія в третьому кварталі наростила базовий прибуток на 12,3% завдяки підвищенню цін і невеликому зростанню обсягів.
Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції німецької ІТ-компанії Bechtle, що підскочили на 16% завдяки сильному квартальному звіту.
Найрізкіше зниження демонструють папери данської фармкомпанії Bavarian Nordic, ціна яких впала на 7,2% після погіршення річного прогнозу виручки.
У Франкфурті акції Infineon Technologies падають на 5,2%, Rheinmetall - на 4,3%, Bayer - на 3,5%. У Парижі папери Airbus дешевшають на 2,9%, STMicro - на 2,6%, Societe Generale - на 2,2%, Thales - на 2,1%.
