НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,045 грн/$1
12:40 14.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 листопада 2025 року.
|Показник
|13.11.2025
|14.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0897
|42.045
|-0.11
Дані: НБУ.Курс НБУ на 14 листопада - 42,0641 грн.
