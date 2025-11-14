ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.11.25

Ціни на золото зросли в п'ятницю і були на шляху до тижневого зростання, підтримані ослабленням долара, оскільки інвестори чекали на додаткові економічні дані США, щоб оцінити ймовірність зниження процентної ставки в грудні після жорстких коментарів представників ФРС.