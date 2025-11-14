Золото дорожчає, готуючись до тижневого зростання на тлі ослаблення долара

Ціни на золото зросли в п'ятницю і були на шляху до тижневого зростання, підтримані ослабленням долара, оскільки інвестори чекали на додаткові економічні дані США, щоб оцінити ймовірність зниження процентної ставки в грудні після жорстких коментарів представників Федеральної резервної системи.

О 06:52 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 4201,70 доларів за унцію. Золото в злитках подорожчало на 5% за цей тиждень.

Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,3% до 4204,90 доларів за унцію.

Індекс долара впав другий тиждень поспіль проти своїх конкурентів, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют.

«Цього тижня золото показало хороші результати, і це головним чином завдяки деякому ослабленню долара, а також спекулятивним потокам, що надходять в очікуванні зниження процентних ставок ФРС», - сказав генеральний директор GoldSilver Central Брайан Лан.

«Однак уряд США відновив роботу, і через всі ці побоювання щодо уповільнення економіки та інфляції очікування дещо змінилися, і тепер вважається, що ФРС, можливо, не буде агресивно знижувати ставки, що спричинило невелике зниження цін на золото».

Посилаючись на побоювання щодо інфляції та ознаки відносної стабільності на ринку праці після двох знижень ставок цього року, все більше політиків ФРС висловлюють стриманість щодо подальшого пом'якшення політики.

Минулого місяця ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів, але голова ФРС Джером Пауелл висловив обережність щодо чергового зниження цього року, частково через брак даних.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери наразі оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту наступного місяця на рівні 51%, що нижче за 64% на попередній сесії.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Уряд США відновив роботу після рекордного 43-денного закриття, яке викликало занепокоєння інвесторів і порушило потік економічних даних.

У той же час спотове срібло подорожчало на 1,3% до 53 доларів за унцію і було на шляху до найкращого тижня з вересня 2024 року, подорожчавши на 9,7%.

Платина подорожчала на 1% до 1596,10 доларів у п'ятницю, а паладій - на 1,4% до 1446,31 доларів.

