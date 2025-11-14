Азіатські акції падають через погіршення прогнозів щодо зниження процентних ставок. Технологічні компанії слідують за падінням на Волл-стріт

Більшість азіатських акцій в п'ятницю впали, оскільки ринки не врахували очікування щодо зниження процентних ставок у США в грудні, а технологічні акції очолили падіння, слідуючи за нічним падінням на Волл-стріт.

Посередні економічні дані Китаю посилили тиск на азіатські ринки, оскільки найбільша економіка регіону намагається вийти з багаторічного економічного спаду.

Регіональні ринки перейняли слабкий старт з Волл-стріт, яка впала за ніч, оскільки акції технологічних компаній знову продавалися через побоювання щодо оцінок, що базуються на штучному інтелекті.

Більш широкі сектори також впали, оскільки ринки швидко відкинули очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою в грудні. Інвестори оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 45,8%, а ймовірність утримання - у 54,2%, як показав CME Fedwatch.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,2%, оскільки ринки намагалися відшкодувати деякі нещодавні втрати. Повідомлення про додаткові пільги щодо торговельних тарифів США надали певну підтримку.

Технологічні біржі очолили падіння в Азії: південнокорейський KOSPI впав на 2,5%, а японський Nikkei 225 - на 1,6%.

Японський індекс TOPIX, який відносно менше залежить від технологічного сектора, впав на 0,8%.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,7%, незважаючи на деяку підтримку від опублікованих вночі позитивних фінансових результатів. Tencent Holdings Ltd впав на 1%, незважаючи на сильне зростання прибутку в вересні, а конкурент Alibaba, JD.com, впав на 4%, незважаючи на те, що перевищив очікування щодо квартального прибутку.

Технологічний сектор зазнав тиску через зростаючі побоювання щодо штучної бульбашки в ринкових оцінках, що спричинило різке падіння акцій американських технологічних гігантів. Акції улюбленої ринком компанії NVIDIA Corporation в четвер впали на понад 3%, а акції TSMC U.S. - на 2,9%.

Збитки поширилися на азіатські акції, пов'язані зі штучним інтелектом, при цьому японська SoftBank Group Corp. впала на 5,7%. Softbank мала втратити 8% цього тижня після падіння на 19,8% минулого тижня, з огляду на її значну залежність від штучного інтелекту. Це також стало відомо цього тижня після того, як компанія повідомила, що прискорює інвестиції в OpenAI на суму 40 мільярдів доларів.

Південнокорейська SK Hynix Inc впала на 6,2%, а Samsung Electronics Co Ltd втратила майже 4%.

Збитки індексів материкового Китаю були обмежені їх відносно меншою залежністю від акцій технологічних компаній. Але Shanghai Shenzhen CSI 300 все ж втратив 0,4%, а Shanghai Composite залишився без змін.

На китайські ринки тиснули дані, які показали, що промислове виробництво в жовтні зросло менше, ніж очікувалося, на тлі тривалого негативного впливу на місцевих виробників слабкого попиту та торговельних напружень із США.

Більше занепокоєння викликало значно більший, ніж очікувалося, падіння інвестицій у основні засоби на 1,7%, що свідчило про зростаючу небажання китайських підприємств витрачати кошти.

Роздрібні продажі стали невеликим позитивним моментом, трохи перевищивши очікування в жовтні завдяки підтримці свята «Золотий тиждень».

Азіатські ринки в цілому продемонстрували спад на тлі зниження впевненості в тому, що ФРС знизить процентні ставки в грудні. Ця думка була підкріплена заявами кількох представників Білого дому про те, що уряд може не оприлюднювати дані про інфляцію та зайнятість за жовтень, що залишить ФРС в невіданні напередодні грудневого засідання.

В Азії австралійський індекс ASX 200 впав на 1,3%, продовживши стрімке падіння, що почалося вчора, після того як сильні дані про зайнятість ще більше підірвали очікування щодо подальшого зниження процентних ставок Резервним банком.

Індекс Straits Times у Сінгапурі впав на 0,6%, тоді як ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії зросли на 0,2%.