Долар прямує до тижневого падіння через побоювання щодо того, що можуть показати дані про стан економіки США

У п'ятницю долар перебуває на хиткій позиції і прямує до тижневого падіння, оскільки інвестори очікують на накопичені дані про стан економіки США після відновлення роботи уряду, які, на їхню думку, ймовірно вкажуть на ослаблення економіки.

В Азії була напружена сесія для валют, з великими коливаннями британського фунта і південнокорейського вона, а внутрішній юань також піднявся до найвищого рівня за останній рік.

Але домінуючою темою залишалося жорстке зміщення очікувань щодо ставок в США, і інвестори тепер вбачають менше 50% ймовірності зниження на 25 базисних пунктів в грудні.

Цей крок став наслідком коментарів більшості представників Федеральної резервної системи, які висловили обережність щодо подальшого пом'якшення політики, посилаючись на побоювання щодо інфляції та ознаки відносної стабільності на ринку праці.

Проте це не змогло підняти курс долара, який просів проти євро, відскочивши вище позначки 1,16 долара. Остання ціна єдиної валюти становила 1,1641 долара.

Швейцарський франк також утримався поблизу тритижневого максимуму і стабілізувався на рівні 0,7920 за долар. По відношенню до кошика валют долар просів до двотижневого мінімуму 99,11.

Індекс долара прямує до тижневого падіння на 0,45%.

«Починаючи з наступного тижня, ми отримаємо багато економічних даних із США, і ми вважаємо, що вони будуть досить поганими», - сказав Джозеф Капурсо, глава відділу валютних операцій та геоекономіки Commonwealth Bank of Australia.

Хоча зазвичай це підживлює очікування більш агресивного пом'якшення політики ФРС для підтримки слабкої економіки, Капурсо зазначив, що майбутні неоднорідні дані можуть пояснити, чому ф'ючерси на федеральні фонди рухаються в іншому напрямку.

Білий дім зазначив, що дані про рівень безробіття в США за жовтень можуть бути недоступними, оскільки вони залежать від опитування домогосподарств, яке не проводилося під час закриття уряду.

«Коли ти в тумані, ти їдеш повільніше... коли ти не знаєш, що відбувається в економіці, можливо, ти сповільнюєш свої кроки», - сказав Капурсо.

Очікування щодо ставок у США на 2026 рік практично не змінилися, а скорочення в січні майже повністю враховано в цінах.

Що стосується інших валют, то фунт стерлінгів впав на 0,32% до 1,3149 долара, не зумівши утримати нічний приріст у 0,45% на тлі ослаблення долара.

Зниження курсу фунта відбулося після повідомлення Financial Times про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр фінансів Рейчел Рівз відмовилися від планів підвищення ставок податку на доходи, що стало різким поворотом за кілька тижнів до ухвалення бюджету 26 листопада.

«Якщо це означає, що жорсткість фіскальної політики не буде такою різкою, як очікувалося, це може бути не так погано для економіки, але іноземні інвестори на ринку державних облігацій будуть ще більше стурбовані тим, що це означає для базового стану фіскальної політики, і це виправдає миттєву негативну реакцію на цю новину», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

Південнокорейський вон підскочив на 1% щодо долара в п'ятницю після того, як валютні органи країни пообіцяли вжити заходів для стабілізації нестабільної валюти і були підозрювані в інтервенції на ринку з продажу доларів.

Тим часом, побита ієна отримала деяке полегшення завдяки відступу долара, хоча і залишився на рівні, близькому до дев'ятимісячного мінімуму, досягнутого на початку цього тижня. Останній курс становив 154,34 за долар, і за тиждень він знизився на 0,6%.

В Австралії австралійський долар зазнав втрат після падіння на попередній сесії через загальне зниження ризикових настроїв, викликане очікуваннями більш тривалого підвищення ставок у США.

Останній курс австралійського долара склав 0,6545 долара, що на 0,22% вище, а новозеландський долар також зріс на 0,64% до 0,5690 долара.

Ківі підтримали місцеві дані, які показали зростання виробничої активності в жовтні, а Резервний банк Нової Зеландії також заявив, що з 1 грудня пом'якшить обмеження на співвідношення вартості іпотечного кредиту до вартості нерухомості.

У Китаї внутрішній юань досяг річного максимуму в 7,0908 за долар, а трейдери посилалися на продаж доларів місцевими експортерами після того, як валютна пара пробила ключовий поріг.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в жовтні ціни на нове житло в Китаї впали найшвидшими темпами за останній рік, що підкреслює стійку слабкість попиту в секторі нерухомості, який постраждав від кризи.