Волл-стріт впала через падіння Nvidia. Інвестори побоюються, що ФРС може уповільнити зниження ставок

Волл-стріт завершила день різким падінням у четвер, з великими втратами Nvidia та інших гігантів штучного інтелекту, оскільки інвестори знизили очікування щодо зниження процентних ставок через побоювання інфляції та розбіжності серед центральних банкірів щодо стану економіки США.

Всі три основні індекси акцій США продемонстрували найрізкіше щоденне падіння за останні місяць.

Уряд США відновив роботу після рекордного 43-денного закриття, яке викликало занепокоєння інвесторів і порушило потік економічних даних.

Останніми днями все більше політиків Федеральної резервної системи висловлюють сумніви щодо подальшого зниження процентних ставок, що змушує фінансові ринки вважати ймовірність зниження вартості позик у грудні майже рівною. Представники ФРС, які виступили нещодавно, висловили занепокоєння щодо інфляції та ознак відносної стабільності на ринку праці після двох знижень процентних ставок у США цього року.

«Основне питання полягає в тому, чи є митна інфляція тимчасовою і одноразовою? І незалежно від того, чи є вона такою, саме тому деякі керівники ФРС не хочуть знижувати ставки», - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома. «Це ризикована ставка в будь-якому випадку, незалежно від того, знижують вони ставки чи ні».

Акції деяких компаній, які демонстрували найкращі результати на американському фондовому ринку в останні роки, впали, оскільки інвестори занепокоїлися високими оцінками, підсиленими оптимізмом щодо штучного інтелекту.

Nvidia, найдорожча компанія світу, впала на 3,6%, Tesla - на 6,6%, а Broadcom - на 4,3%.

«Існує багато невизначеностей щодо стану економіки. ... Ми переживаємо невелику корекцію на ринку в секторі штучного інтелекту і спостерігаємо ротацію ринку», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

Індекс S&P 500 знизився на 1,66% і завершив сесію на рівні 6737,49 пунктів. Nasdaq впав на 2,29% до 22 870,36 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 1,65% до 47 457,22 пунктів.

Дев'ять з 11 секторальних індексів S&P 500 знизилися, на чолі з індексом споживчих товарів, який впав на 2,73%, за ним слідував індекс інформаційних технологій, який втратив 2,37%.

Відображаючи відхід Уолл-стріт від акцій технологічних компаній, індекс вартості S&P 500 зріс приблизно на 1% за цей тиждень, тоді як індекс зростання знизився на 0,6%.

Акції Walt Disney впали на 7,8% після того, як медіагігант повідомив, що готується до потенційно тривалої боротьби з YouTube TV за розподіл своїх кабельних каналів.

Cisco Systems піднялася на 4,6% після підвищення прогнозів прибутку та доходу за весь рік, зробивши ставку на попит на своє мережеве обладнання.

У вівторок і середу індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня закриття, скориставшись тим, що інвестори продавали акції технологічних компаній і переводили гроші в сектор охорони здоров'я.

Нещодавно дані від компанії ADP, що займається обробкою заробітної плати, показали, що приватні роботодавці скоротили понад 11 000 робочих місць на тиждень до кінця жовтня. Дійсно, слайди Hiring Lab показали 16% падіння кількості вакансій у сфері роздрібної торгівлі в жовтні порівняно з минулим роком, що вказує на тривалу слабкість ринку праці.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні приблизно в 47%, що нижче за 70% ймовірність минулого тижня.

APA Corp подорожчала на 3,3% після повідомлення про те, що іспанська Repsol розглядає можливість зворотного злиття свого підрозділу з потенційними партнерами, включаючи виробника енергії.

Виробник пам'яті Western Digital подешевшав на 5,4%, Seagate втратив понад 7%, а SanDisk впав майже на 14% після того, як японський виробник пам'яті Kioxia Holdings повідомив про зниження продажів і прибутку.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,8 до 1.

S&P 500 зафіксував 17 нових максимумів і сім нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 56 нових максимумів і 230 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим: було продано 20,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Репортаж Твеши Дікшіт і Пурві Агарвал у Бангалорі та Ноеля Рандевіча у Сан-Франциско; редагування Маджу Самуеля і Девіда Грегоріо.



