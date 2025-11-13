Долар США пішов у мінус до основних валют

Долар США перейшов до ослаблення в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,20%.

Ранковий оптимізм після завершення рекордного за тривалістю шатдауну в США поступився місцем побоюванням щодо економічних перспектив країни, пише Trading Economics.

Інвестори очікують випуску низки ключових статданих, публікацію яких було відкладено у зв'язку з припиненням роботи уряду.

Тим часом дані з приватного сектора вказують на ослаблення американського ринку праці та хиткість споживчих настроїв. Крім того, зберігається занепокоєння з приводу інфляції.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт в інтерв'ю агентству Bloomberg зазначив, що був здивований тим, що голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл не визнав за необхідне піти на суттєвіше зниження ставки на попередньому засіданні в умовах шатдауну і менш значного, ніж очікувалося, прискорення інфляції.

"Я думаю, президент [США Дональд Трамп] вважає, що ставки мають бути нижчими, і я згоден із ним у цьому", - сказав Гассетт. Він додав, що убачав підстави для зменшення ставки на 50, а не на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні.

Хассетт також вважає, що Федрезерв знизить ставку на грудневому засіданні, хоча він сам вважав за краще б зменшити її більш різко.

Крім того, він висловив готовність змінити Пауелла на посаді глави Федрезерву, якщо йому запропонують цю роботу.

Пара євро/долар за даними на 14:46 к.ч. торгується на рівні $1,1618 порівняно з $1,1594 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара піднялася до $1,3177 з $1,3133 напередодні.

Курс американської валюти до єни становить 154,67 єни проти 154,81 єни за підсумками торгів у середу.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0959 юаня порівняно з 7,1127 юаня на закриття попередньої сесії.