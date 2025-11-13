Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США пішов у мінус до основних валют
15:37 13.11.2025 |
Долар США перейшов до ослаблення в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вдень у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,20%.
Ранковий оптимізм після завершення рекордного за тривалістю шатдауну в США поступився місцем побоюванням щодо економічних перспектив країни, пише Trading Economics.
Інвестори очікують випуску низки ключових статданих, публікацію яких було відкладено у зв'язку з припиненням роботи уряду.
Тим часом дані з приватного сектора вказують на ослаблення американського ринку праці та хиткість споживчих настроїв. Крім того, зберігається занепокоєння з приводу інфляції.
Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт в інтерв'ю агентству Bloomberg зазначив, що був здивований тим, що голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл не визнав за необхідне піти на суттєвіше зниження ставки на попередньому засіданні в умовах шатдауну і менш значного, ніж очікувалося, прискорення інфляції.
"Я думаю, президент [США Дональд Трамп] вважає, що ставки мають бути нижчими, і я згоден із ним у цьому", - сказав Гассетт. Він додав, що убачав підстави для зменшення ставки на 50, а не на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні.
Хассетт також вважає, що Федрезерв знизить ставку на грудневому засіданні, хоча він сам вважав за краще б зменшити її більш різко.
Крім того, він висловив готовність змінити Пауелла на посаді глави Федрезерву, якщо йому запропонують цю роботу.
Пара євро/долар за даними на 14:46 к.ч. торгується на рівні $1,1618 порівняно з $1,1594 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара піднялася до $1,3177 з $1,3133 напередодні.
Курс американської валюти до єни становить 154,67 єни проти 154,81 єни за підсумками торгів у середу.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0959 юаня порівняно з 7,1127 юаня на закриття попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Середня премія з ОСЦПВ у січні-жовтні становила 3,136 тис. грн, середні збитки - 43,075 тис. грн - МТСБУ
|Долар США пішов у мінус до основних валют
|Європейські фондові ринки не показують єдиної динаміки
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0897 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.11.25
|Золото продовжує зростати, оскільки Трамп підписав угоду про скасування шатдауну
|Азіатські акції відступають на тлі ротації з технологічного сектору
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone