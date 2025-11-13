Фінансові новини
Європейські фондові ринки не показують єдиної динаміки
12:49 13.11.2025 |
Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у четвер.
Завершення шатдауну в США поліпшило настрій інвесторів, тепер учасники ринку очікують публікації статданих, які допоможуть сформувати уявлення про стан американської економіки.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:30 EET підвищився на 0,09% - до 584,77 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,32%, німецький DAX - 0,33%, французький CAC 40 додає 0,55%, італійський FTSE MIB - 0,28%, іспанський IBEX 35 - 0,1%.
Попередні дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в четвер, показали більш слабке, ніж очікувалося, збільшення ВВП країни в третьому кварталі. Британська економіка зросла на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав підвищення ВВП на 0,2%, за даними Trading Economics. У другому кварталі обсяг ВВП Великої Британії підвищився на 0,3%.
"Очевидно, що літо 2025 року дещо розчарувало", - зазначив головний економіст Deutsche Bank по Британії Санджай Раджа. Він додав, що не очікує значного прискорення зростання ВВП до кінця року на тлі підвищення безробіття і темпів інфляції.
Промвиробництво в єврозоні у вересні збільшилося на 0,2% після падіння на 1,1% місяцем раніше, повідомило Статистичне управління Євросоюзу. Експерти в середньому прогнозували зростання на 0,7%.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції данської фармкомпанії ALK-Abello A/S (+12,2%), що поліпшила річний прогноз продажу.
Впевнений підйом також демонструють папери Delivery Hero (+7,8%). Німецький сервіс доставки їжі очікує, що зростання його обігу прискориться в поточному кварталі завдяки відновленню попиту в Азії.
Капіталізація британської Burberry Group збільшилася на 4,2%. Один із провідних світових виробників товарів класу "люкс" повідомив про зростання зіставного продажу в другому фінкварталі на 2% порівняно з попереднім кварталом. Аналітики в середньому прогнозували підвищення показника на 1%.
Котирування акцій інших представників цього сектора також зростають під час торгів. Ринкова вартість Kering збільшилася на 2,2%, L'Oreal - на 0,9%, Hermes - на 0,1%.
Папери фармкомпанії Merck KGaA, квартальні результати якої перевершили прогнози ринку, подорожчали на 6,5%.
Ціна акцій Deutsche Telekom збільшилася на 0,2%. Найбільша телекомунікаційна компанія Європи скоротила чистий прибуток у третьому кварталі на 18%. Скоригований прибуток до податкових, процентних і амортизаційних виплат і з урахуванням орендних угод (EBITDA AL) збігся з консенсус-прогнозом аналітиків. При цьому Deutsche Telekom поліпшила річний прогноз скоригованої EBITDA AL.
Капіталізація італійського страховика Assicurazioni Generali зросла на 1,8%. Операційний прибуток компанії за дев'ять місяців поточного року підвищився на 10,1%, зокрема, завдяки низьким обсягом страхових вимог, пов'язаних зі стихійними лихами.
Вартість паперів Siemens AG впала на 4,8%. Чистий прибуток промислового конгломерату в четвертому фінкварталі знизився на 13%, що виявилося гіршим за очікування експертів.
Акції Rolls-Royce подешевшали на 0,7%. Британський машинобудівний холдинг підтвердив річні прогнози, проте відзначив проблеми, що зберігаються в ланцюжках поставок.
Папери данської фармкомпанії Novo Nordisk подешевшали на 0,1%. Компанія готується розмістити облігації на суму 3,5 млрд євро, щоб залучити кошти для фінансування угоди з купівлі американської Akero Therapeutics Inc., повідомило Bloomberg із посиланням на джерела.
