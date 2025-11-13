Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0897 грн/$1
12:46 13.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 листопада 2025 року.
|Показник
|12.11.2025
|13.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.9996
|42.0897
|0.21
Дані: НБУ.Курс НБУ на 13 листопада - 42,0377 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
