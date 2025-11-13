НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0897 грн/$1

У четвер єна впала до рекордного мінімуму по відношенню до євро і коливалася поблизу дев'ятимісячного мінімуму по відношенню до долара після того, як новий прем'єр-міністр Японії заявила, що хоче, щоб центральний банк повільно підвищував процентні ставки.