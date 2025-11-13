Фінансові новини
13.11.25
10:45
Золото продовжує зростати, оскільки Трамп підписав угоду про скасування шатдауну
08:56 13.11.2025 |
Золото зросло в четвер п'яту сесію поспіль, досягнувши найвищого рівня за більш ніж три тижні, підтримане очікуваннями, що відновлення роботи уряду США відновить потік економічних даних і посилить ставки на подальше зниження процентних ставок.
О 06:21 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 4214,52 долара за унцію, досягнувши найвищого рівня з 21 жовтня. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,1% до 4218,20 долара за унцію.
«Золото продовжує свою переможну серію, що обумовлено ослабленням долара, очікуваннями зниження ставок Федеральною резервною системою та постійним накопиченням центральним банком», - сказав Джигар Тріведі, старший аналітик Reliance Securities.
«Хоча після швидкого зростання можлива короткострокова консолідація, загальний прогноз залишається конструктивним. До кінця року можливе зростання вище 4300 доларів за унцію, за умови, що реальні доходи залишаться помірними, а монетарна політика - м'якою».
У середу президент США Дональд Трамп підписав закон, що поклав кінець найтривалішому в історії США закриттю уряду. Закриття, яке розпочалося 1 жовтня, зупинило оприлюднення важливих економічних даних, зокрема звітів про заробітну плату та інфляцію.
Економісти заявили, що статистичне агентство Міністерства праці США повинно надати пріоритет підготовці звітів про зайнятість та інфляцію за листопад, щоб забезпечити чиновників Федеральної резервної системи актуальною інформацією на їхньому грудневому засіданні з питань політики.
За даними опитування Reuters, 80% економістів вважають, що ФРС знову знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів наступного місяця, щоб підтримати слабкий ринок праці, що дещо більше, ніж за результатами опитування, проведеного минулого місяця.
Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.
Ціни на золото з початку року зросли на 60% і 20 жовтня досягли рекордного рівня в 4381,21 долара на тлі геополітичної та торговельної напруженості та сподівань на зниження ставок ФРС.
Тим часом єна впала до рекордного мінімуму щодо євро і коливалася поблизу дев'ятимісячного мінімуму щодо долара після того, як новий прем'єр-міністр Японії заявила, що хоче, щоб центральний банк не поспішав із підвищенням процентних ставок.
В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 1,3% до 54,11 долара за унцію, наблизившись до рекордного максимуму, досягнутого 17 жовтня.
Ціна на платину залишилася незмінною на рівні 1614,92 долара, а паладій подорожчав на 0,5% до 1481,08 долара.
