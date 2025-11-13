Азіатські акції відступають на тлі ротації з технологічного сектору

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки інвестори відвернулися від акцій технологічних гігантів на тлі зростаючих сумнівів щодо їх високої вартості, а увага переключилася на низку ключових фінансових результатів Гонконгу.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від неоднозначної нічної сесії на Волл-стріт, де ротація з технологічного сектору чинила тиск на Nasdaq і підштовхнула Dow до рекордного максимуму.

Ф'ючерси на S&P 500 дещо зросли на азіатських торгах після того, як американські законодавці ухвалили закон про припинення найтривалішого в історії урядового шатдауну.

Технологічні біржі, включаючи південнокорейський KOSPI і гонконгський Hang Seng, відступили в четвер, оскільки інвестори відвернулися від цього сектора і перейшли до більш чутливих до економічних змін секторів.

Японський Nikkei 225 також торгувався без змін на тлі цієї тенденції, тоді як TOPIX, який має більшу вагу нетехнологічних акцій, зріс на 0,6%.

Інфляція виробників в Японії в жовтні виявилася трохи вищою, ніж очікувалося, що тримає ринки в напрузі через сигнали про жорстку політику Банку Японії.

Ротація з технологічного сектора була викликана головним чином новими побоюваннями щодо завищених оцінок в цьому секторі, підсилених ажіотажем навколо штучного інтелекту.

Індекси материкового Китаю, які також мають відносно нижчу вагу в секторі технологій, у четвер продемонстрували зростання: індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 додав 0,7%, а Shanghai Composite піднявся на 0,3%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі у четвер впав на 0,4% під тиском слабкості сектора технологій.

Основна увага була прикута до майбутніх фінансових результатів деяких найбільших китайських інтернет- та технологічних компаній, які мають бути опубліковані в четвер і п'ятницю.

Alibaba Group, Tencent Holdings Ltd і JD.com опублікують свої фінансові результати за вересень у четвер, а Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільший виробник мікросхем у Китаї, опублікує свої результати у п'ятницю.

За цими даними будуть уважно стежити, щоб отримати більше підказок щодо амбіцій Китаю в галузі штучного інтелекту, а дані від JD і Alibaba також дадуть уявлення про споживчі витрати, враховуючи їх домінуюче становище в галузі електронної комерції в країні.

Австралійський індекс ASX 200 показав найгірші результати в Азії в четвер, впавши на 1,1% після того, як дані про зайнятість, які виявилися кращими за очікування, підірвали сподівання на подальше зниження процентних ставок Резервним банком.

За даними уряду, у жовтні зростання зайнятості в країні було більш ніж удвічі вищим за очікуване, а безробіття знизилося більше, ніж очікувалося.

Ця публікація викликала побоювання, що сильна ситуація на ринку праці відверне РБА від подальшого зниження процентних ставок, особливо з огляду на те, що інфляція також стала стійкою в останні місяці.

РБА неодноразово заявляв, що інфляція та зайнятість є головними факторами, які враховуються при прийнятті рішення про зниження ставок. Оскільки обидва фактори зараз виглядають сильними, у центрального банку є менше стимулів для подальшого зниження ставок.

Аналітики ANZ заявили, що вони все ще очікують, що РБА збереже ставки без змін у грудні, і лише одне зниження ставок очікується на початку 2026 року.

Серед азіатських ринків індекс Straits Times у Сінгапурі дещо знизився, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 зросли на 0,1%, і індекс майже повернувся до рівня вище 26 000 пунктів.

Інфляція споживчих цін в Індії в жовтні виявилася значно нижчою, ніж очікувалося, що підвищило ймовірність подальшого зниження процентних ставок Резервним банком.