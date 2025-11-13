Єна впала до рекордного мінімуму по відношенню до євро, оскільки прем'єр-міністр Японії закликає до повільного підвищення ставок

У четвер єна впала до рекордного мінімуму по відношенню до євро і коливалася поблизу дев'ятимісячного мінімуму по відношенню до долара після того, як новий прем'єр-міністр Японії заявила, що хоче, щоб центральний банк повільно підвищував процентні ставки.

Австралійський долар піднявся до двотижневого максимуму після того, як офіційні дані показали більш різке падіння рівня безробіття з недавнього чотирирічного максимуму, ніж прогнозували економісти, що зменшило ймовірність подальшого зниження ставок.

Валютні ринки можуть зіткнутися з певною волатильністю в найближчі дні після того, як у середу пізно ввечері закінчилося тривале закриття уряду США. Це спричинить оприлюднення накопичених економічних даних. Однак у середу Білий дім заявив, що дані про зайнятість та споживчі ціни за жовтень можуть бути ніколи не оприлюднені.

У четвер вранці єна впала до безпрецедентного рівня 179,50 за євро, а потім відскочила до 179,25.

Японська валюта впала до 155,02 за долар, що лише трохи вище за мінімальний рівень середи 155,05, якого не було з початку лютого. Останній курс був трохи вищим - 154,66.

Курс євро залишився незмінним - 1,1590 долара.

У середу прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі висловила бажання свого уряду зберегти низькі процентні ставки і попросила про тісну координацію з Банком Японії.

Вона також попросила губернатора Банку Японії Казуо Уеду регулярно звітувати перед Радою з питань економічної та фіскальної політики уряду.

Тим часом міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виступила з новим усним попередженням щодо слабкості єни, яка в середу наблизилася до 155 за долар, зазначивши «односторонні та швидкі рухи на валютному ринку».

Слабка єна може змусити Банк Японії вжити заходів, що призведе до підвищення ставки наступного місяця. Трейдери вбачають 24% ймовірність підвищення ключової ставки на чверть процентного пункту в грудні, а до січня ймовірність підвищення зросте до 46%.

«Слабкість єни... ймовірно, змушує уряд все більше нервувати», - сказав Норіхіро Ямагучі, економіст Oxford Economics.

«Курс валюти має вирішальне значення для виживання адміністрації», - додав він. «Щоб пом'якшити слабкість єни, уряд зрештою має погодитися на підвищення ставок Банком Японії».

В Австралії трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту в грудні на 16% після оприлюднення цього тижня надійних економічних даних, які зменшили ймовірність пом'якшення політики в найближчому майбутньому.

Дані про зайнятість, опубліковані в четвер, показали, що в жовтні зайнятість зросла, оскільки компанії найняли більше працівників на повну ставку, що заспокоїло побоювання щодо різкого уповільнення ринку праці.

Високопоставлений представник австралійського центрального банку заявив у середу, що посилюються дискусії щодо того, чи є поточна ставка рефінансування на рівні 3,6% достатньою для стримування інфляції, додавши, що це питання є критично важливим для перспектив політики.

«Сьогоднішні результати, ймовірно, підтверджують позицію РБА, що ситуація на ринку праці «залишається дещо напруженою», підкріплюючи очікування ринку щодо збереження центральним банком стабільної політики в наступному місяці», - написали аналітики ANZ у своїй записці.

«Ми все ще очікуємо, що РБА в останній раз знизить облікову ставку в наступному році, ймовірно, в лютому, а потім збереже її на рівні 3,35% протягом тривалого періоду».

Австралійський долар подорожчав на 0,3% до 0,6563 долара в четвер, а раніше досяг 0,6565 долара, найвищого рівня з 30 жовтня.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,1% до 1,3123 долара напередодні оприлюднення даних про валовий внутрішній продукт пізніше цього дня.

Британська валюта впала вдруге поспіль у середу після слабких даних про ринок праці напередодні та повідомлень у британських газетах про те, що прем'єр-міністр Кір Стармер перебуває в стані готовності через спробу змови з метою його усунення.