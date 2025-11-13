Фінансові новини
13.11.25
10:45
RSS
мапа сайту
Dow досяг рекордного рівня закриття, тоді як Amazon тисне на Nasdaq
07:59 13.11.2025 |
Основні індекси Волл-стріт у середу були неоднорідними: Dow досяг рекордного рівня закриття, а Nasdaq втратив позиції, оскільки інвестори відмовилися від дорогих акцій технологічних компаній, зосередившись на ймовірному закінченні історичного шатдауну.
Палата представників мала намір покласти край найтривалішому закриттю уряду в історії США, проголосувавши за тимчасовий пакет фінансування, щоб відновити перервану продовольчу допомогу, виплатити зарплату сотням тисяч федеральних працівників і відродити паралізовану систему управління повітряним рухом.
Проте президент Дональд Трамп повинен буде підписати компромісний закон.
«З точки зору настроїв це має бути позитивним, оскільки усуває один з ключових ризиків. Крім того, належне функціонування федерального уряду, Федерального управління цивільної авіації (FAA) та авіаційної системи є важливим для функціонування реальної економіки», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management у Біллінгсі, штат Монтана.
Зростання на близько 3,5% у Goldman Sachs та UnitedHealth Group підняло індекс Dow до рекордного рівня закриття другий день поспіль. Індекс зріс приблизно на 13% у 2025 році, відстаючи від зростання S&P 500 на майже 17%.
Деякі технологічні гіганти з Волл-стріт втратили позиції. Amazon і Tesla впали приблизно на 2% кожна, Palantir втратила 3,6%, а Oracle - 3,9%.
AMD піднялася на 9% після того, як розробник мікросхем оголосив про ціль у 100 мільярдів доларів доходу від центрів обробки даних.
«Ми спостерігаємо певну ротацію від лідерства Nasdaq до інших секторів ринку, які демонструють досить хороші результати, таких як охорона здоров'я та фінанси», - сказав Метт Стакі, головний менеджер портфеля акцій Northwestern Mutual.
«Критичним компонентом для розширення ринків є розширення прибутку».
Продаж SoftBank Group своєї частки в Nvidia за 5,8 млрд доларів у вівторок потряс фондові ринки, посиливши побоювання, що ажіотаж навколо штучного інтелекту, можливо, досяг піку, особливо після недавніх попереджень від керівників банків Волл-стріт і відомого продавця коротких позицій. Квартальний звіт Nvidia в наступну середу стане ключовим тестом настроїв інвесторів щодо штучного інтелекту.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,06% і завершив сесію на рівні 6850,92 пункту.
Індекс Nasdaq знизився на 0,26% до 23 406,46 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,68% до 48 254,82 пункту.
Шість з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом охорони здоров'я, який піднявся на 1,36%, за ним слідував фінансовий сектор із приростом 0,9%.
Обсяг торгів на американських біржах був невеликим: було продано 17,2 млрд акцій, порівняно із середнім показником 20,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.
ЗАКРИТТЯ УРЯДУ ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІКУ
Закриття уряду вплинуло на економіку і створило прогалину в даних як для Федерального резерву, так і для трейдерів, змусивши їх покладатися на приватні економічні показники.
У вівторок ADP опублікувала попередні дані про зайнятість, які показали, що приватні роботодавці скоротили в середньому 11 250 робочих місць на тиждень за чотири тижні, що закінчилися 25 жовтня, що вказує на продовження слабкості на ринку праці.
Трейдери оцінюють ймовірність зниження на чверть процентного пункту на засіданні з монетарної політики в грудні на 65%, як показав FedWatch Tool від CME Group.
Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що піде у відставку після закінчення терміну повноважень у лютому, на тлі побоювань щодо спроб Трампа посилити свій вплив на ФРС.
Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.
Індекс S&P 500 зафіксував 36 нових максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq зафіксував 102 нових максимуми і 103 нових мінімуми.
