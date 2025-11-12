Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар прискорив зростання до основних валют

15:38 12.11.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США прискорив зростання в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Американська валюта відновлюється після спаду напередодні, зумовленого сигналами ослаблення національного ринку праці.

Кількість робочих місць у приватному секторі США за період у чотири тижні до 25 жовтня скорочувалася в середньому на 11,25 тис. на тиждень, повідомив у вівторок незалежний постачальник аналітики з американського ринку праці ADP Research.

Попередній звіт засвідчив, що кількість робочих місць у приватному секторі за чотири тижні до 11 жовтня підвищувалася в середньому на 14,25 тис. на тиждень.

ADP почала публікувати частіші звіти про зайнятість у Штатах на додачу до щомісячних даних за відсутності офіційної статистики, яку не розкривають через припинення роботи федерального уряду, або шатдауна.

Інвесторів також надихає перспектива швидкого завершення шатдауну. На середу в Палаті представників заплановано голосування щодо пакету фінансування, який уже схвалив Сенат.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що в палаті знайдеться достатньо прибічників, щоб ухвалити цей законопроект.

Євро за даними на 13:52 EET коштує $1,1575 порівняно з $1,1583 на закриття торгів у вівторок.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,3% у річному вираженні, йдеться в повідомленні Федерального статистичного управління країни (Destatis), яке представило в середу остаточні дані.

Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Таким чином, інфляція в країні сповільнилася порівняно з 2,4% у вересні.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3126 порівняно з $1,3151 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 154,86 єни проти 154,17 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1195 юаня проти 7,1225 юаня днем раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес