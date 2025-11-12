Долар прискорив зростання до основних валют

Курс долара США прискорив зростання в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Американська валюта відновлюється після спаду напередодні, зумовленого сигналами ослаблення національного ринку праці.

Кількість робочих місць у приватному секторі США за період у чотири тижні до 25 жовтня скорочувалася в середньому на 11,25 тис. на тиждень, повідомив у вівторок незалежний постачальник аналітики з американського ринку праці ADP Research.

Попередній звіт засвідчив, що кількість робочих місць у приватному секторі за чотири тижні до 11 жовтня підвищувалася в середньому на 14,25 тис. на тиждень.

ADP почала публікувати частіші звіти про зайнятість у Штатах на додачу до щомісячних даних за відсутності офіційної статистики, яку не розкривають через припинення роботи федерального уряду, або шатдауна.

Інвесторів також надихає перспектива швидкого завершення шатдауну. На середу в Палаті представників заплановано голосування щодо пакету фінансування, який уже схвалив Сенат.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон висловив упевненість у тому, що в палаті знайдеться достатньо прибічників, щоб ухвалити цей законопроект.

Євро за даними на 13:52 EET коштує $1,1575 порівняно з $1,1583 на закриття торгів у вівторок.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,3% у річному вираженні, йдеться в повідомленні Федерального статистичного управління країни (Destatis), яке представило в середу остаточні дані.

Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Таким чином, інфляція в країні сповільнилася порівняно з 2,4% у вересні.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3126 порівняно з $1,3151 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 154,86 єни проти 154,17 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1195 юаня проти 7,1225 юаня днем раніше.

