НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні

В мережі поширилася інформація про те, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) нібито звернулася до уряду із пропозицією призначити інший державний орган відповідальним за впровадження європейського регламенту MiCA в Україні.

Зазначимо, у попередніх редакціях законопроєктів про віртуальні активи в Україні саме НКЦПФР фігурувала як основний регулятор ринку. Втім, з останньої редакції документа Комісія зникла - контроль за ринком розподіляють між Нацбанком та певним ще органом, визначити який мав Кабмін.

Представники НКЦПФР у коментарі Incrypted не підтвердили і не спростували справжність документа, що поширився в мережі. Втім, у відомстві підкреслили, що законопроєкт №10225-д не визначає Комісію як регулятора ринку віртуальних активів, тому вона наразі «не може бути залучена до напрацювань у цьому напрямі».

«Варіант законопроєкту, який депутати схвалили у першому читанні, виключив НКЦПФР як одного з регуляторів, тому ми не будемо змагатися за цю роль. Натомість сконцентруємося на нашій профільній діяльності», - зазначили у Комісії.

У відомстві також вказали, що неодноразово стикалися з ситуацією, коли «через особисту неприязнь окремих депутатів створювалися перешкоди, і політична гонка ставала важливішою за реальну роботу над розвитком ринку».

«Наразі ми працюємо в межах наших чинних повноважень - перезавантажуємо та розвиваємо фондовий ринок. Паралельно готуємо інструменти, як-от індивідуальні інвестиційні рахунки, щоб бізнес і інвестори могли заробляти, а держава - отримувати додаткові надходження», - заявили у НКЦПФР.

Втім, представники Комісії додали, що підтримують створення прозорого і конкурентного ринку віртуальних активів, який відповідатиме міжнародним стандартам і вимогам ЄС, зокрема регламенту MiCA.

Питання головного регулятора індустрії криптовалют в Україні залишається дискусійним роками. Спершу на цю роль претендувала Мінцифра, потім - після вето президента Зеленського - цю роль взяла на себе НКЦПФР.

Втім, все частіше озвучувалась можливість того, що потенційно регулюванням не лише певного сегмента, а всієї індустрії займеться Нацбанк.