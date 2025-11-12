Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні

14:16 12.11.2025 |

Фінанси

 

В мережі поширилася інформація про те, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) нібито звернулася до уряду із пропозицією призначити інший державний орган відповідальним за впровадження європейського регламенту MiCA в Україні.

Зазначимо, у попередніх редакціях законопроєктів про віртуальні активи в Україні саме НКЦПФР фігурувала як основний регулятор ринку. Втім, з останньої редакції документа Комісія зникла - контроль за ринком розподіляють між Нацбанком та певним ще органом, визначити який мав Кабмін.

Представники НКЦПФР у коментарі Incrypted не підтвердили і не спростували справжність документа, що поширився в мережі. Втім, у відомстві підкреслили, що законопроєкт №10225-д не визначає Комісію як регулятора ринку віртуальних активів, тому вона наразі «не може бути залучена до напрацювань у цьому напрямі».

«Варіант законопроєкту, який депутати схвалили у першому читанні, виключив НКЦПФР як одного з регуляторів, тому ми не будемо змагатися за цю роль. Натомість сконцентруємося на нашій профільній діяльності», - зазначили у Комісії.

У відомстві також вказали, що неодноразово стикалися з ситуацією, коли «через особисту неприязнь окремих депутатів створювалися перешкоди, і політична гонка ставала важливішою за реальну роботу над розвитком ринку».

«Наразі ми працюємо в межах наших чинних повноважень - перезавантажуємо та розвиваємо фондовий ринок. Паралельно готуємо інструменти, як-от індивідуальні інвестиційні рахунки, щоб бізнес і інвестори могли заробляти, а держава - отримувати додаткові надходження», - заявили у НКЦПФР.

Втім, представники Комісії додали, що підтримують створення прозорого і конкурентного ринку віртуальних активів, який відповідатиме міжнародним стандартам і вимогам ЄС, зокрема регламенту MiCA.

Питання головного регулятора індустрії криптовалют в Україні залишається дискусійним роками. Спершу на цю роль претендувала Мінцифра, потім - після вето президента Зеленського - цю роль взяла на себе НКЦПФР.

Втім, все частіше озвучувалась можливість того, що потенційно регулюванням не лише певного сегмента, а всієї індустрії займеться Нацбанк.

НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес