НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9996 грн/$1
12:37 12.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 листопада 2025 року.
|Показник
|11.11.2025
|12.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0814
|41.9996
|-0.19
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 12 листопада - 42,0139 грн.
