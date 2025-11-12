Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих
12:11 12.11.2025 |
Більшість європейських фондових індексів піднімається в середу, інвестори оцінюють звітності великих компаній і статдані з єврозони.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:26 EET підвищився на 0,52% - до 583,15 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,05%. Німецький DAX додав 1,02%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,9%, іспанський IBEX 35 - 1,05%.
Як стало відомо в середу з остаточних даних, споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,3% у річному виразі. Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
Таким чином, інфляція в країні сповільнилася порівняно з 2,4% у вересні, коли показник був максимальним з лютого.
Тим часом обсяг промислового виробництва в Італії у вересні зріс на 2,8% у річному порівнянні та на 1,5% у помісячному. Аналітики очікували зростання першого показника на 1,5% і зниження другого на 0,5%.
Акції Bayer AG дорожчають на 3,6%. Німецький хімічний і фармацевтичний концерн у третьому кварталі 2025 року скоротив чистий збиток у 3,4 раза.
Ринкова вартість E.ON SE знижується на 1,5%, оскільки енергетичний концерн відзвітував про зниження чистого прибутку в січні-вересні в 2,7 раза.
Тим часом ціна паперів іншої німецької енергетичної компанії, RWE AG, зростає на 3,5%. Її чистий прибуток у січні-вересні скоротився більш ніж удвічі, проте скоригований EBITDA перевищив прогнози ринку. Крім того, компанія підтвердила прогнози на поточний рік.
Капіталізація Infineon Technologies AG зростає на 2,9%. Один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції отримав чистий прибуток і слабко збільшив виручку в четвертому кварталі 2025 фінансового року.
Котирування акцій ABN Amro NV підвищуються на 4,1%. Нідерландський банк оголосив про придбання меншого конкурента - NIBC Bank - приблизно за 960 млн євро, а також відзвітував про зниження чистого прибутку в липні-вересні на 11%, до 617 млн євро. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували ще більш суттєвого падіння, до 591,2 млн євро.
Акції LVMH дорожчають на 1,6%. Французький холдинг придбав міноритарну частку у швейцарському виробнику годинників La Joux-Perret. Розмір частки і сума угоди не розголошуються.
Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції SSE, що підскочили майже на 12%. Британська енергетична компанія анонсувала п'ятирічну інвестпрограму з рекордним обсягом 33 млрд фунтів стерлінгів ($43,4 млрд).
Найрізкіше зниження демонструють папери Edenred, ціна яких впала на 9,6% після погіршення прогнозу на 2026 рік.
У Франкфурті акції Brenntag дорожчають на 5,4%, Commerzbank - на 2,8%, а ринкова вартість Scout24 знижується на 1,5%. У Парижі папери Thales дорожчають на 1,9%, BNP Paribas, Legrand і Stellantis - на 1,8%, Publicis і Credit Agricole - на 1,7%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9996 грн/$1
|Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих
|Mastercard, Ripple та Gemini вперше інтегрують стейблкоїн в банківські карткові платежі
|Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.11.25
|Золото дешевшає на тлі зростання курсу долара. Інвестори фіксують прибуток
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini