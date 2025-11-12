Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих

12:11 12.11.2025

Фінанси

 

Більшість європейських фондових індексів піднімається в середу, інвестори оцінюють звітності великих компаній і статдані з єврозони.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:26 EET підвищився на 0,52% - до 583,15 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,05%. Німецький DAX додав 1,02%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,9%, іспанський IBEX 35 - 1,05%.

Як стало відомо в середу з остаточних даних, споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,3% у річному виразі. Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Таким чином, інфляція в країні сповільнилася порівняно з 2,4% у вересні, коли показник був максимальним з лютого.

Тим часом обсяг промислового виробництва в Італії у вересні зріс на 2,8% у річному порівнянні та на 1,5% у помісячному. Аналітики очікували зростання першого показника на 1,5% і зниження другого на 0,5%.

Акції Bayer AG дорожчають на 3,6%. Німецький хімічний і фармацевтичний концерн у третьому кварталі 2025 року скоротив чистий збиток у 3,4 раза.

Ринкова вартість E.ON SE знижується на 1,5%, оскільки енергетичний концерн відзвітував про зниження чистого прибутку в січні-вересні в 2,7 раза.

Тим часом ціна паперів іншої німецької енергетичної компанії, RWE AG, зростає на 3,5%. Її чистий прибуток у січні-вересні скоротився більш ніж удвічі, проте скоригований EBITDA перевищив прогнози ринку. Крім того, компанія підтвердила прогнози на поточний рік.

Капіталізація Infineon Technologies AG зростає на 2,9%. Один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції отримав чистий прибуток і слабко збільшив виручку в четвертому кварталі 2025 фінансового року.

Котирування акцій ABN Amro NV підвищуються на 4,1%. Нідерландський банк оголосив про придбання меншого конкурента - NIBC Bank - приблизно за 960 млн євро, а також відзвітував про зниження чистого прибутку в липні-вересні на 11%, до 617 млн євро. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували ще більш суттєвого падіння, до 591,2 млн євро.

Акції LVMH дорожчають на 1,6%. Французький холдинг придбав міноритарну частку у швейцарському виробнику годинників La Joux-Perret. Розмір частки і сума угоди не розголошуються.

Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції SSE, що підскочили майже на 12%. Британська енергетична компанія анонсувала п'ятирічну інвестпрограму з рекордним обсягом 33 млрд фунтів стерлінгів ($43,4 млрд).

Найрізкіше зниження демонструють папери Edenred, ціна яких впала на 9,6% після погіршення прогнозу на 2026 рік.

У Франкфурті акції Brenntag дорожчають на 5,4%, Commerzbank - на 2,8%, а ринкова вартість Scout24 знижується на 1,5%. У Парижі папери Thales дорожчають на 1,9%, BNP Paribas, Legrand і Stellantis - на 1,8%, Publicis і Credit Agricole - на 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

