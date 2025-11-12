Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих

Більшість європейських фондових індексів піднімається в середу, інвестори оцінюють звітності великих компаній і статдані з єврозони.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:26 EET підвищився на 0,52% - до 583,15 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,05%. Німецький DAX додав 1,02%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,9%, іспанський IBEX 35 - 1,05%.

Як стало відомо в середу з остаточних даних, споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 2,3% у річному виразі. Показник збігся як із попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Таким чином, інфляція в країні сповільнилася порівняно з 2,4% у вересні, коли показник був максимальним з лютого.

Тим часом обсяг промислового виробництва в Італії у вересні зріс на 2,8% у річному порівнянні та на 1,5% у помісячному. Аналітики очікували зростання першого показника на 1,5% і зниження другого на 0,5%.

Акції Bayer AG дорожчають на 3,6%. Німецький хімічний і фармацевтичний концерн у третьому кварталі 2025 року скоротив чистий збиток у 3,4 раза.

Ринкова вартість E.ON SE знижується на 1,5%, оскільки енергетичний концерн відзвітував про зниження чистого прибутку в січні-вересні в 2,7 раза.

Тим часом ціна паперів іншої німецької енергетичної компанії, RWE AG, зростає на 3,5%. Її чистий прибуток у січні-вересні скоротився більш ніж удвічі, проте скоригований EBITDA перевищив прогнози ринку. Крім того, компанія підтвердила прогнози на поточний рік.

Капіталізація Infineon Technologies AG зростає на 2,9%. Один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції отримав чистий прибуток і слабко збільшив виручку в четвертому кварталі 2025 фінансового року.

Котирування акцій ABN Amro NV підвищуються на 4,1%. Нідерландський банк оголосив про придбання меншого конкурента - NIBC Bank - приблизно за 960 млн євро, а також відзвітував про зниження чистого прибутку в липні-вересні на 11%, до 617 млн євро. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували ще більш суттєвого падіння, до 591,2 млн євро.

Акції LVMH дорожчають на 1,6%. Французький холдинг придбав міноритарну частку у швейцарському виробнику годинників La Joux-Perret. Розмір частки і сума угоди не розголошуються.

Лідером підйому в Stoxx 600 стали акції SSE, що підскочили майже на 12%. Британська енергетична компанія анонсувала п'ятирічну інвестпрограму з рекордним обсягом 33 млрд фунтів стерлінгів ($43,4 млрд).

Найрізкіше зниження демонструють папери Edenred, ціна яких впала на 9,6% після погіршення прогнозу на 2026 рік.

У Франкфурті акції Brenntag дорожчають на 5,4%, Commerzbank - на 2,8%, а ринкова вартість Scout24 знижується на 1,5%. У Парижі папери Thales дорожчають на 1,9%, BNP Paribas, Legrand і Stellantis - на 1,8%, Publicis і Credit Agricole - на 1,7%.