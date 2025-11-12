Долар коливається, оскільки трейдери розмірковують над можливим зниженням ставок ФРС у грудні через ослаблення ринку праці США

У середу долар зазнав втрат після того, як дані про зайнятість у приватному секторі США посилили побоювання щодо слабкості ринку праці, а інвестори також готуються до неминучого відновлення роботи уряду США, що, як очікується, призведе до усунення затримок з публікацією економічних даних.

Вночі компанія ADP, що займається обробкою заробітної плати, повідомила, що за тиждень до кінця жовтня американські фірми скоротили понад 11 000 робочих місць, підкресливши, як розвиваються тенденції найму, і вказавши на подальше ослаблення ринку праці, за яким уважно стежать політики Федеральної резервної системи.

Долар впав після оприлюднення даних, хоча в середу на азіатських торгах відновив частину втрат, підштовхнувши єну до нового дев'ятимісячного мінімуму в 154,595 за долар.

Євро подешевшав на 0,09% до 1,1572 долара, а фунт стерлінгів впав на 0,14% до 1,3131 долара.

«На мою думку, альтернативні дані в цілому вказують на більш м'яку картину на ринку праці... але чи спостерігаємо ми погіршення ситуації на ринку праці США, я думаю, що це залишається відкритим питанням», - сказав Сім Мо Сйонг, валютний стратег Bank of Singapore.

«Я думаю, що загальний набір даних свідчить про охолодження ринку праці, але лише поступове, і я вважаю, що ми повинні побачити підтвердження цього з поверненням офіційних даних, ймовірно, до наступного тижня, з відновленням роботи уряду США».

Наразі трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, приблизно в 67%, хоча вони очікують на швидке відновлення роботи уряду США, щоб отримати додаткові підказки, оскільки незабаром буде опубліковано низку економічних даних.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася майже на 3 базисних пункти до 4,0830% в Азії.

Дохідність 2-річних облігацій також дещо знизилася на початку сесії, але потім відновила втрати і залишилася на рівні 3,5596%.

«Ми як і раніше вважаємо, що баланс ризиків для ринку праці, інфляції та споживання свідчить на користь зниження ставок на 25 базисних пунктів наступного місяця», - зазначив у своїй записці Брайан Мартін, глава відділу економіки G3 банку ANZ.

Останнім часом політики ФРС висловлюються більш стримано щодо подальшого пом'якшення політики, посилаючись на відсутність ключових економічних даних через закриття уряду США як одну з причин для обережності.

Контрольована республіканцями Палата представників має проголосувати в середу в другій половині дня за компроміс, який відновить фінансування урядових агентств і покладе край закриттю, що почалося 1 жовтня.

Прорив також підняв ризикові валюти, такі як австралійський і новозеландський долари.

Австралійський долар впав на 0,17% до 0,6517 долара, хоча за тиждень він все ще залишається на 0,3% вище. Новозеландський долар знизився на 0,13% до 0,5648 долара.

Високопоставлений представник австралійського центрального банку заявив у середу, що посилюються дискусії щодо того, чи є поточна ставка рефінансування на рівні 3,6% достатньою для стримування інфляції, додавши, що це питання має вирішальне значення для перспектив монетарної політики.

Тим часом, єна, яка є безпечною валютою, постраждала від загального ризикового настрою на ринку, знизившись майже на 0,8% за тиждень.

Єна також зіткнулася з додатковими перешкодами через очікування більшої фіскальної щедрості в Японії після того, як прем'єр-міністр Санае Такаїчі заявила, що буде працювати над встановленням нової фіскальної мети на кілька років, щоб дозволити більш гнучкі витрати, що по суті послаблює зобов'язання країни щодо фіскальної консолідації.

Вона знову закликала Банк Японії не поспішати з підвищенням процентних ставок, що різко контрастує з жорсткою позицією політиків ФРС.