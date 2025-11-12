Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар коливається, оскільки трейдери розмірковують над можливим зниженням ставок ФРС у грудні через ослаблення ринку праці США
08:18 12.11.2025 |
У середу долар зазнав втрат після того, як дані про зайнятість у приватному секторі США посилили побоювання щодо слабкості ринку праці, а інвестори також готуються до неминучого відновлення роботи уряду США, що, як очікується, призведе до усунення затримок з публікацією економічних даних.
Вночі компанія ADP, що займається обробкою заробітної плати, повідомила, що за тиждень до кінця жовтня американські фірми скоротили понад 11 000 робочих місць, підкресливши, як розвиваються тенденції найму, і вказавши на подальше ослаблення ринку праці, за яким уважно стежать політики Федеральної резервної системи.
Долар впав після оприлюднення даних, хоча в середу на азіатських торгах відновив частину втрат, підштовхнувши єну до нового дев'ятимісячного мінімуму в 154,595 за долар.
Євро подешевшав на 0,09% до 1,1572 долара, а фунт стерлінгів впав на 0,14% до 1,3131 долара.
«На мою думку, альтернативні дані в цілому вказують на більш м'яку картину на ринку праці... але чи спостерігаємо ми погіршення ситуації на ринку праці США, я думаю, що це залишається відкритим питанням», - сказав Сім Мо Сйонг, валютний стратег Bank of Singapore.
«Я думаю, що загальний набір даних свідчить про охолодження ринку праці, але лише поступове, і я вважаю, що ми повинні побачити підтвердження цього з поверненням офіційних даних, ймовірно, до наступного тижня, з відновленням роботи уряду США».
Наразі трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, приблизно в 67%, хоча вони очікують на швидке відновлення роботи уряду США, щоб отримати додаткові підказки, оскільки незабаром буде опубліковано низку економічних даних.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася майже на 3 базисних пункти до 4,0830% в Азії.
Дохідність 2-річних облігацій також дещо знизилася на початку сесії, але потім відновила втрати і залишилася на рівні 3,5596%.
«Ми як і раніше вважаємо, що баланс ризиків для ринку праці, інфляції та споживання свідчить на користь зниження ставок на 25 базисних пунктів наступного місяця», - зазначив у своїй записці Брайан Мартін, глава відділу економіки G3 банку ANZ.
Останнім часом політики ФРС висловлюються більш стримано щодо подальшого пом'якшення політики, посилаючись на відсутність ключових економічних даних через закриття уряду США як одну з причин для обережності.
Контрольована республіканцями Палата представників має проголосувати в середу в другій половині дня за компроміс, який відновить фінансування урядових агентств і покладе край закриттю, що почалося 1 жовтня.
Прорив також підняв ризикові валюти, такі як австралійський і новозеландський долари.
Австралійський долар впав на 0,17% до 0,6517 долара, хоча за тиждень він все ще залишається на 0,3% вище. Новозеландський долар знизився на 0,13% до 0,5648 долара.
Високопоставлений представник австралійського центрального банку заявив у середу, що посилюються дискусії щодо того, чи є поточна ставка рефінансування на рівні 3,6% достатньою для стримування інфляції, додавши, що це питання має вирішальне значення для перспектив монетарної політики.
Тим часом, єна, яка є безпечною валютою, постраждала від загального ризикового настрою на ринку, знизившись майже на 0,8% за тиждень.
Єна також зіткнулася з додатковими перешкодами через очікування більшої фіскальної щедрості в Японії після того, як прем'єр-міністр Санае Такаїчі заявила, що буде працювати над встановленням нової фіскальної мети на кілька років, щоб дозволити більш гнучкі витрати, що по суті послаблює зобов'язання країни щодо фіскальної консолідації.
Вона знову закликала Банк Японії не поспішати з підвищенням процентних ставок, що різко контрастує з жорсткою позицією політиків ФРС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР «не змагатиметься» за роль регулятора крипторинку в Україні
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9996 грн/$1
|Фондові індекси Європи переважно зростають на корпоративних звітах, статданих
|Mastercard, Ripple та Gemini вперше інтегрують стейблкоїн в банківські карткові платежі
|Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.11.25
|Золото дешевшає на тлі зростання курсу долара. Інвестори фіксують прибуток
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini