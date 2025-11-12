Авторизация

Мінфін на аукціонах ОВДП 11 листопада залучив до держбюджету 9,1 млрд грн

23:21 11.11.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 11 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"9,1 млрд грн - саме стільки залучили до держбюджету під час другого в листопаді розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, найбільше коштів залучено від продажу облігацій строком на 2,5 року під 17,5% річних - 5,1 млрд грн. Коротші випуски на 1,1 року (16,35%) і 1,7 року (17,1%) забезпечили ще 2,4 млрд грн та 309 млн грн; довші - на 3,1 року під 17,8% - принесли 1,3 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2025 року Мінфін уже залучив 486,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,92 трлн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону153*154
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000237416		Дорозміщення
UA4000237424
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 11.11.2025 11.11.2025
Дата оплати за придбані облігації 12.11.2025 12.11.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026
Дата оплати відсотків  23.06.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 371 588
Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 193 556 000 290 283 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 193 556 000 290 283 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 848 892 000 14 992 879 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 5
Кількість задоволених заявок, шт. 22 5
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 2 365 733 241.44 309 192 148.33

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону155*156
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000237804		Дорозміщення
UA4000237556
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 11.11.2025 11.11.2025
Дата оплати за придбані облігації 12.11.2025 12.11.2025
Дата оплати відсотків 25.03.2026 19.11.2025
Дата оплати відсотків 23.09.2026 20.05.2026
Дата оплати відсотків 24.03.2027 18.11.2026
Дата оплати відсотків 22.09.2027 19.05.2027
Дата оплати відсотків 22.03.2028 17.11.2027
Дата оплати відсотків  17.05.2028
Дата оплати відсотків  15.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 17.50 17.80
Термін обігу (днів) 861 1 099
Дата погашення 22.03.2028 15.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 259 270 000 1 203 577 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 1 203 577 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 336 322 000 11 984 444 000
Кількість поданих заявок, шт. 23 8
Кількість задоволених заявок, шт. 23 8
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 17.70
Встановлена дохідність, % 17.50 17.80
Середньозважена дохідність, % 17.50 17.80
Надходження до бюджету 5 114 201 490.84 1 306 403 826.81

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

