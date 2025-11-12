Фінансові новини
- 12.11.25
- 00:01
Мінфін на аукціонах ОВДП 11 листопада залучив до держбюджету 9,1 млрд грн
Міністерство фінансів України 11 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,1 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"9,1 млрд грн - саме стільки залучили до держбюджету під час другого в листопаді розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, найбільше коштів залучено від продажу облігацій строком на 2,5 року під 17,5% річних - 5,1 млрд грн. Коротші випуски на 1,1 року (16,35%) і 1,7 року (17,1%) забезпечили ще 2,4 млрд грн та 309 млн грн; довші - на 3,1 року під 17,8% - принесли 1,3 млрд грн.
Зазначається, що з початку 2025 року Мінфін уже залучив 486,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,92 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|153*
|154
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000237416
|Дорозміщення
UA4000237424
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|11.11.2025
|11.11.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|12.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|24.12.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|24.06.2026
|Дата оплати відсотків
|18.11.2026
|23.12.2026
|Дата оплати відсотків
|23.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|371
|588
|Дата погашення
|18.11.2026
|23.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 193 556 000
|290 283 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 193 556 000
|290 283 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|16 848 892 000
|14 992 879 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|5
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|5
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|2 365 733 241.44
|309 192 148.33
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|155*
|156
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000237804
|Дорозміщення
UA4000237556
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|11.11.2025
|11.11.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|12.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|25.03.2026
|19.11.2025
|Дата оплати відсотків
|23.09.2026
|20.05.2026
|Дата оплати відсотків
|24.03.2027
|18.11.2026
|Дата оплати відсотків
|22.09.2027
|19.05.2027
|Дата оплати відсотків
|22.03.2028
|17.11.2027
|Дата оплати відсотків
|17.05.2028
|Дата оплати відсотків
|15.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|87.50
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.50
|17.80
|Термін обігу (днів)
|861
|1 099
|Дата погашення
|22.03.2028
|15.11.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|6 259 270 000
|1 203 577 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|1 203 577 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 336 322 000
|11 984 444 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|23
|8
|Кількість задоволених заявок, шт.
|23
|8
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.50
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.40
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|17.50
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|17.50
|17.80
|Надходження до бюджету
|5 114 201 490.84
|1 306 403 826.81
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
