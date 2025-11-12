Мінфін на аукціонах ОВДП 11 листопада залучив до держбюджету 9,1 млрд грн

Міністерство фінансів України 11 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"9,1 млрд грн - саме стільки залучили до держбюджету під час другого в листопаді розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, найбільше коштів залучено від продажу облігацій строком на 2,5 року під 17,5% річних - 5,1 млрд грн. Коротші випуски на 1,1 року (16,35%) і 1,7 року (17,1%) забезпечили ще 2,4 млрд грн та 309 млн грн; довші - на 3,1 року під 17,8% - принесли 1,3 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2025 року Мінфін уже залучив 486,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,92 трлн грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 153* 154 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000237416 Дорозміщення

UA4000237424 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 11.11.2025 11.11.2025 Дата оплати за придбані облігації 12.11.2025 12.11.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026 Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026 Дата оплати відсотків 23.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 371 588 Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 193 556 000 290 283 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 193 556 000 290 283 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 848 892 000 14 992 879 000 Кількість поданих заявок, шт. 22 5 Кількість задоволених заявок, шт. 22 5 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 2 365 733 241.44 309 192 148.33 Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 155* 156 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000237804 Дорозміщення

UA4000237556 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 11.11.2025 11.11.2025 Дата оплати за придбані облігації 12.11.2025 12.11.2025 Дата оплати відсотків 25.03.2026 19.11.2025 Дата оплати відсотків 23.09.2026 20.05.2026 Дата оплати відсотків 24.03.2027 18.11.2026 Дата оплати відсотків 22.09.2027 19.05.2027 Дата оплати відсотків 22.03.2028 17.11.2027 Дата оплати відсотків 17.05.2028 Дата оплати відсотків 15.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 17.50 17.80 Термін обігу (днів) 861 1 099 Дата погашення 22.03.2028 15.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 259 270 000 1 203 577 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 1 203 577 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 336 322 000 11 984 444 000 Кількість поданих заявок, шт. 23 8 Кількість задоволених заявок, шт. 23 8 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 17.70 Встановлена дохідність, % 17.50 17.80 Середньозважена дохідність, % 17.50 17.80 Надходження до бюджету 5 114 201 490.84 1 306 403 826.81 * - військові облігації Дані: Мінфін України



