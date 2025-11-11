Долар США дешевшає до євро, дорожчає до фунта та єни

Долар США дешевшає в парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок.

Індекс DXY, що розраховується ICE та показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Трейдери чекають на розвиток ситуації навколо шатдауну в США, який уже став рекордним за тривалістю. У понеділок Сенат схвалив тимчасовий законопроєкт, що відновлює фінансування уряду, і тепер він надійде на розгляд Палати представників, яка може ухвалити його вже в середу. Слідом за цим законопроект має підписати президент країни Дональд Трамп.

Завершення шатдауну призведе до відновлення публікації економічних статданих, на які орієнтується Федеральна резервна система (ФРС) під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність її зниження Федрезервом на грудневому засіданні ринок оцінює у 63,6%.

Член ради керівників ФРС Стівен Міран заявив в інтерв'ю CNBC у понеділок, що вважає за необхідне подальше зниження ставки американським ЦБ для запобігання уповільненню економічного зростання.

На думку Мірана, Федрезерву слід опустити ставку принаймні на 25 базисних пунктів (б.п.) у грудні. При цьому він волів би, щоб ставка була знижена одразу на 50 б.п.

Пара євро/долар за даними на 13:35 EET у вівторок торгується на рівні $1,1573 порівняно з $1,1559 на закриття попередньої сесії.

Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, несподівано знизився в листопаді до 38,5 пункту з 39,3 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували його підвищення до 40 пунктів, за даними Trading Economics.

У єврозоні індекс економічних очікувань у листопаді зріс до 25 пунктів з 22,7 пункту місяцем раніше. Прогноз аналітиків для цього показника становив 23,5 пункту.

Фунт дешевшає після публікації даних щодо ринку праці Великої Британії, які засвідчили зростання безробіття в країні в третьому кварталі до 5% - максимуму із середини 2021 року. Збільшення безробіття підвищує ймовірність зниження ключової процентної ставки Банком Англії наступного місяця. Наразі ринок оцінює шанси на зменшення ставки в грудні у 80%.

Вартість фунта до долара опустилася під час торгів до $1,3146 проти $1,3174 напередодні.

Курс американської валюти в парі з єною піднявся до 154,24 єни з 154,14 єни за підсумками торгів у понеділок.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1220 юаня порівняно з 7,1226 юаня на закриття попередньої сесії.