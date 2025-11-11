Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0814 грн/$1
12:36 11.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 листопада 2025 року.
|Показник
|10.11.2025
|11.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.9055
|42.0814
|0.4
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 11 листопада - 41,9559 грн.
