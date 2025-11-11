ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.11.25

Як повідомлялося, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.