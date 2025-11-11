Фінансові новини
- 11.11.25
- 21:48
RSS
мапа сайту
Єна впала до 9-місячного мінімуму, оскільки трейдери очікують закінчення закриття уряду США
08:08 11.11.2025 |
Єна, яка вважається безпечною валютою, у вівторок впала до найнижчого рівня з лютого, тоді як більш ризикові валюти зміцнилися щодо долара, оскільки трейдери очікували закінчення тривалого закриття уряду США.
Євро залишається стабільним на рівні 1,1555 долара, а фунт стерлінгів поступово зріс до 1,3165 долара.
У понеділок Сенат США ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування США і покладе край найтривалішому закриттю уряду.
Зараз угода направляється до Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би ухвалити її вже в середу і надіслати президенту Дональду Трампу для підписання.
Зростання австралійського долара приблизно на 0,7% до 0,6536 долара і падіння єни стали найбільшими змінами з моменту проривного голосування в Сенаті в неділю.
«Валюти рухалися в тандемі з настроями на ризик. Тому деякі валюти, чутливі до ризику, такі як австралійський долар, отримали вигоду, тоді як валюти-прихистки, такі як єна, трохи ослабли», - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сйонг Сім.
Австралійський долар віддав частину свого зростання і в другій половині дня в Азії коливався на рівні 0,6520 долара.
Однак непопулярна єна залишалася під тиском, оскільки новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі закликав політиків не поспішати з підвищенням процентних ставок, в той час як американські політики стали обережними щодо подальшого зниження ставок.
«Очікувалося значне зближення процентних ставок у США та Японії, але, ймовірно, це не відбувається так гладко, як очікувалося», - сказав Барт Вакабаяші, керівник філії State Street у Токіо.
«Можливо, гравці, які роблять ставки на зростання курсу єни, розгортають свої позиції».
Пізніше в ході сесії будуть опубліковані дані про тижневу заробітну плату у Великобританії та результати опитування ZEW щодо настроїв у Німеччині.
Раніше опитування показало, що інфляційні очікування в Новій Зеландії в четвертому кварталі були помірними, а в кінці місяця очікується зниження офіційної облікової ставки.
Новозеландський долар протягом кількох місяців перебуває під тиском через уповільнення економіки, і у вівторок він подешевшав на 0,2% до 0,5635 долара, що недалеко від семимісячного мінімуму. У понеділок він досяг 12-річного мінімуму проти австралійського долара, що відображає розбіжність у прогнозах щодо процентних ставок в Антиподах.
