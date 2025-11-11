Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єна впала до 9-місячного мінімуму, оскільки трейдери очікують закінчення закриття уряду США

08:08 11.11.2025 |

Фінанси

 

Єна, яка вважається безпечною валютою, у вівторок впала до найнижчого рівня з лютого, тоді як більш ризикові валюти зміцнилися щодо долара, оскільки трейдери очікували закінчення тривалого закриття уряду США.

Євро залишається стабільним на рівні 1,1555 долара, а фунт стерлінгів поступово зріс до 1,3165 долара.

У понеділок Сенат США ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування США і покладе край найтривалішому закриттю уряду.

Зараз угода направляється до Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би ухвалити її вже в середу і надіслати президенту Дональду Трампу для підписання.

Зростання австралійського долара приблизно на 0,7% до 0,6536 долара і падіння єни стали найбільшими змінами з моменту проривного голосування в Сенаті в неділю.

«Валюти рухалися в тандемі з настроями на ризик. Тому деякі валюти, чутливі до ризику, такі як австралійський долар, отримали вигоду, тоді як валюти-прихистки, такі як єна, трохи ослабли», - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сйонг Сім.

Австралійський долар віддав частину свого зростання і в другій половині дня в Азії коливався на рівні 0,6520 долара.

Однак непопулярна єна залишалася під тиском, оскільки новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі закликав політиків не поспішати з підвищенням процентних ставок, в той час як американські політики стали обережними щодо подальшого зниження ставок.

«Очікувалося значне зближення процентних ставок у США та Японії, але, ймовірно, це не відбувається так гладко, як очікувалося», - сказав Барт Вакабаяші, керівник філії State Street у Токіо.

«Можливо, гравці, які роблять ставки на зростання курсу єни, розгортають свої позиції».

Пізніше в ході сесії будуть опубліковані дані про тижневу заробітну плату у Великобританії та результати опитування ZEW щодо настроїв у Німеччині.

Раніше опитування показало, що інфляційні очікування в Новій Зеландії в четвертому кварталі були помірними, а в кінці місяця очікується зниження офіційної облікової ставки.

Новозеландський долар протягом кількох місяців перебуває під тиском через уповільнення економіки, і у вівторок він подешевшав на 0,2% до 0,5635 долара, що недалеко від семимісячного мінімуму. У понеділок він досяг 12-річного мінімуму проти австралійського долара, що відображає розбіжність у прогнозах щодо процентних ставок в Антиподах.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес