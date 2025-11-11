Фінансові новини
Доступні кредити: за тиждень підприємці отримали 2,6 мільярда гривень
За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 820 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Зокрема, від банків державного сектору економіки - 530 кредитів на 1 млрд гривень.
"З початку 2025 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 24 578 кредитів на 72,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 17 080 кредитів на 35,5 млрд гривень", - говориться у повідомленні.
За час дії воєнного стану в Україні видано 94 213 кредитів на 348,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 68 942 кредити на 177,2 млрд грн), з яких станом на 10 листопада поточного року:
- 52,14 млрд грн - на інвестиційні цілі;
- 78,78 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
- 47,83 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 50,72 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
- 3,50 млрд грн - на фінансування енергосервісу;
- 56,83 млрд грн - на антивоєнні цілі;
- 47,13 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 129 035 кредитних договорів на 438,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 89 418 договорів на 203,9 млрд гривень.
