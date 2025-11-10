Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта, упевнено дорожчає до єни

14:11 10.11.2025

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, упевнено зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

У п'ятницю DXY опустився за підсумками третьої сесії поспіль на тлі слабких статданих. Індекс споживчої довіри в США, що розраховується Мічиганським університетом, у листопаді опустився до мінімальних з червня 2022 року 50,3 пункта в умовах шатдауну, стійкого інфляційного тиску і погіршення особистих фінансів американців.

Увагу трейдерів спрямовано на події в США, де Сенат зробив важливий крок до відновлення фінансування федерального уряду, схваливши в ніч на понеділок процедурний захід, що має покласти край шатдауну. Для його схвалення було потрібно 60 голосів законодавців, і він був підтриманий, зокрема вісьмома демократами.

Сенату належить схвалити законопроєкт, раніше ухвалений Палатою представників, але з урахуванням узгоджених змін. Після цього його знову буде відправлено на розгляд нижньої палати Конгресу США.

Долар зміцнювався за відсутності негативних статданих, які вказували б на уповільнення економічного зростання, зазначає аналітик Commerzbank Міхаель Пфістер. З відновленням роботи уряду знову почнеться публікація офіційної економічної статистики, у зв'язку з чим перспективи долара є невизначеними, каже експерт.

Пара євро/долар за даними на 13:45 EET торгується на рівні $1,1562 порівняно з $1,1567 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3165 проти $1,3161 у попередній торговий день.

Курс американської валюти в парі з єною збільшилася до 154,2 єни проти 153,42 єни на закриття попередніх торгів. Єна дешевшає на очікуваннях, що новий уряд Японії просуватиме великі економічні стимули і підтримуватиме м'яку грошово-кредитну політику. Проєкт економічного плану прем'єр-міністра країни Санае Такаїті закликає японський ЦБ приділяти пріоритетну увагу не лише стабільності цін, а й забезпеченню стійкого зростання економіки, пише Trading Economics.

Тим часом, керівництво Банку Японії убачає дедалі більше підстав для підвищення ключової ставки найближчим часом, свідчить зведення думок членів комітету із грошово-кредитної політики регулятора.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1225 юаня порівняно з 7,1251 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

Бізнес