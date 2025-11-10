Фінансові новини
- 10.11.25
- 20:40
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9055 грн/$1
12:30 10.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 листопада 2025 року.
|Показник
|07.11.2025
|10.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0383
|41.9055
|-0.32
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 10 листопада - 42,0836 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Долар США стабільний до євро і фунта, упевнено дорожчає до єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9055 грн/$1
|Фондові індекси Європи зростають на загальносвітовому оптимізмі
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.11.25
|Ціни на золото знову підскочили вище 4000 доларів за унцію на тлі слабкого долара
|Долар слабшає на тлі сподівань, що закриття уряду США добігає кінця
|Азіатські акції: Nikkei і KOSPI зростають на тлі відновлення технологічного сектора, Китай відстає попри зростання інфляції
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача