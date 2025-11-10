НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9055 грн/$1

Ціни на золото різко зросли в понеділок на азіатських торгах, знову піднявшись вище бажаного рівня в 4000 доларів за унцію на тлі деякої слабкості долара, при цьому основна увага була прикута до спроб Конгресу покласти край урядовій кризі в США.