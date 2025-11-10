Фондові індекси Європи зростають на загальносвітовому оптимізмі

Європейські фондові індекси зростають, що відображає оптимістичні настрої на світових ринках. Інвестори вітали перші ознаки того, що історичний за тривалістю шатдаун у США може скоро закінчитися.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:13 EET збільшився на 1,2% - до 571,5 пункту.

Німецький DAX піднявся на 1,5%, французький CAC 40 - на 1,1%, британський FTSE 100 - на 0,7%, італійський FTSE MIB - на 1,5%, іспанський IBEX 35 - на 1,1%.

Ціна акцій Diageo підскочила більш ніж на 6% на новині про те, що головним виконавчим директором британського виробника алкоголю з 1 січня стане ексCEO Tesco Дейв Льюїс.

Котирування акцій Novo Nordisk зростають на 2,8%. Данський фармацевтичний гігант хотів купити американського розробника препаратів для лікування ожиріння і кардіометаболічних захворювань Metsera Inc. приблизно за $9 млрд, проте Pfizer Inc. (SPB: PFE) запропонувала більш значну суму. Інвестори позитивно сприйняли відмову Novo Nordisk від подальшої боротьби за Metsera, повідомляє Trading Economics.

Папери німецького Commerzbank дорожчають на 2% після того, як аналітики Deutsche Bank поліпшили рекомендацію для них до "купувати" з "тримати".

Експерти Jefferies підняли рейтинг акцій Siemens Energy також до "купувати" з "тримати", що викликало стрибок котирувань акцій німецької компанії на 4,9%.

Німецька перестрахувальна компанія Hannover Re у січні-вересні збільшила чистий прибуток на 7,7%, а також поліпшила прогноз на поточний рік. Її вартість підвищується на 2,5%.

Акції автовиробників теж ідуть вгору: Mercedes-Benz - на 0,7%, BMW AG (SPB: BMW) - на 1,2%, Stellantis - на 2,3%, Renault - на 1,4%, Volkswagen - на 1,3%, Ferrari - на 1,7%.

Ціна паперів Fresnillo і Endeavour піднімається на 5,1% і 4% на тлі зростання вартості дорогоцінних металів.

Котирування акцій провідних представників нафтогазової галузі Європи збільшуються: BP Plc (SPB: BP) - на 0,8%, Shell (SPB: RDS.A) - на 0,7%, TotalEnergies (SPB: TOT) і Equinor - на 0,5%.

Також дорожчають папери Airbus (+1,4%), ASML (+2,6%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+2,4%), SAP (+1,3%), Infineon Technologies (+2,4%).

Водночас папери JTC подешевшали на 4,6% - до 12,96 фунта. Інвесткомпанія Permira оголосила про купівлю цієї британської компанії, що спеціалізується на наданні ділових послуг корпоративним клієнтам, за 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), або по 13,5 фунта за акцію.

Крім того, знижується вартість оператора газових і електромереж National Grid (-1,5%), а також телекомунікаційних BT (-2,2%), Deutsche Telekom (-0,6%) і Orange (-0,7%).