Долар слабшає на тлі сподівань, що закриття уряду США добігає кінця

У понеділок долар США ослаб, оскільки ознаки того, що федеральний уряд може незабаром відновити роботу, підтримали впевненість інвесторів після низки слабких економічних даних.

Індекс долара, який відстежує силу американської валюти по відношенню до кошика шести основних валют, впав на 0,1% до 99,643 після того, як Сенат проголосував за прийняття заходу, який може забезпечити фінансування уряду США до кінця січня.

«Це сталося якраз вчасно», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG в Сіднеї. «Падіння долара США, яке ми спостерігали наприкінці минулого тижня, ймовірно, продовжиться і зараз».

У п'ятницю індекс споживчих настроїв Мічиганського університету ослаб до найнижчого рівня за майже 3,5 роки на початку листопада, наблизившись до свого історичного мінімуму, оскільки закриття уряду стало найтривалішим в історії.

«Дані про споживчу довіру були шокуючими і досить чітким доказом того, що закриття уряду впливало на домогосподарства, тому це дійсно пом'якшує завдану шкоду», - додав Сайкамор, маючи на увазі перспективу закінчення закриття уряду.

На ринку прогнозів Polymarket ймовірність того, що закриття уряду закінчиться до 15 листопада, зросла до 92%.

По відношенню до єни долар подорожчав на 0,2% до 153,80 єни після того, як прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі в понеділок заявила, що вона буде працювати над встановленням нової фінансової мети на кілька років, щоб забезпечити більш гнучкі витрати, що, по суті, послаблює зобов'язання країни щодо фінансової консолідації.

У підсумках думок Банку Японії в понеділок також зазначено, що «туман навколо економічних перспектив Японії почав розсіюватися порівняно з липнем».

Трейдери оцінюють вплив економічної політики президента США Дональда Трампа, яка на початку року викликала сплеск виробництва напередодні терміну введення США мит на іноземні імпортні товари. Дані за вихідні показали, що інфляція споживчих цін у Китаї зросла швидше, ніж очікувалося, після того як уряд повідомив про найбільше падіння експорту з лютого.

«Ми очікуємо нового уповільнення економічного зростання в Азії, оскільки експортне випередження в основному завершилося», - написав у дослідницькій замітці Ерік Робертсен, глобальний керівник відділу досліджень і головний стратег Standard Chartered Bank. «А оскільки цикл зниження ставок в регіоні майже завершився, ми очікуємо уповільнення припливу капіталу в місцеві активи», - додав він.

«Ми також бачимо ризик того, що велика глобальна ліквідність, яка підтримувала глобальні активи в 2025 році, може стати менш сприятливою в 2026 році», - додав він. «Це може свідчити про подальше зміцнення долара США протягом наступних 12 місяців».

Інвестори стримують бети на подальше зниження ставок центральним банком США. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, що є еталоном, підскочила на 4,26 базисних пункти до 4,1356% порівняно з закриттям у США на рівні 4,093% у п'ятницю.

Торги ф'ючерсами на федеральні фонди вказують на 63% ймовірність зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів на наступному засіданні Федеральної резервної системи 10 грудня, що нижче за 67% у п'ятницю, згідно з FedWatch Tool групи CME.

Євро подешевшав на 0,1% до 1,1559 долара, а фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3148 долара, що на 0,1% нижче за день.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,1204 за долар, не змінившись за час азіатських торгів.

Австралійський долар зміцнився на 0,4% до 0,6520 долара, а новозеландський долар подорожчав на 0,1% до 0,5632 долара.