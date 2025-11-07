Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар пішов у мінус до євро і фунта, сповільнив зростання до єни
14:44 07.11.2025 |
Курс долара США перейшов до спаду в парах з євро і фунтом стерлінгів і сповільнив зростання до японської єни вдень у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.
Учасники ринку оцінюють неофіційні дані з ринку праці США, які набули особливої значущості останнім часом у зв'язку з відсутністю офіційної статистики через тривалий шатдаун.
Так, опубліковані в четвер дані рекрутингової фірми Challenger, Gray & Christmas показали, що американські компанії в жовтні оголосили про скорочення 153,074 тис. робочих місць. Це максимум для будь-якого місяця з 2008 року, а для жовтня - з 2003 року.
На цьому тлі трейдери підвищили оцінку ймовірності зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) на 25 базисних пунктів на засіданні в грудні до 70% з 62% днем раніше, пише Trading Economics.
Вони також оцінюють висловлювання керівників Федрезерву.
Зокрема, президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі наголосив на необхідності дотримання обережності в питанні подальшого зниження ставки у зв'язку з відсутністю офіційних даних про інфляцію, а глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс зазначив на можливості швидкого повернення американського ЦБ до збільшення обсягу активів на балансі.
Євро за даними на 14:14 EET коштує $1,1563 порівняно з $1,1548 на закриття торгів у четвер.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3126 порівняно з $1,3138 за підсумками минулої сесії.
Напередодні Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на колишньому рівні 4% річних за підсумками другого засідання поспіль. Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків.
Водночас розподіл голосів показав, що позиції "голубів" у Банку Англії досить сильні. За збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її зниження на 25 базисних пунктів, до 3,75%. Таким чином, вирішальним став голос голови ЦБ Ендрю Бейлі.
Курс долара щодо єни становить 153,09 єни проти 153,06 єни наприкінці попередніх торгів.
Пара долар/офшорний юань перебуває на рівні 7,1221 юаня порівняно з 7,1209 юаня напередодні.
Як стало відомо в п'ятницю, обсяг китайського експорту в жовтні скоротився на 1,1% у річному вираженні, тоді як імпорт збільшився на 1%. Аналітики в середньому очікували зростання експорту на 3%, імпорту - на 3,2%, за даними Trading Economics.
Зниження експорту в жовтні пов'язане, зокрема, зі зменшенням зарубіжних замовлень після кількох місяців випереджального попиту через побоювання запровадження нових мит Вашингтоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Долар пішов у мінус до євро і фунта, сповільнив зростання до єни
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Європейські ринки акцій знижуються
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,0383 грн/$1
|Міжнародні резерви України у жовтні зросли до $49,5 мільярда
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.11.25
|Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара та очікувань щодо пом'якшення політики ФРС. Але очікується тижневий спад
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах