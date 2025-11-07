Долар пішов у мінус до євро і фунта, сповільнив зростання до єни

Курс долара США перейшов до спаду в парах з євро і фунтом стерлінгів і сповільнив зростання до японської єни вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Учасники ринку оцінюють неофіційні дані з ринку праці США, які набули особливої значущості останнім часом у зв'язку з відсутністю офіційної статистики через тривалий шатдаун.

Так, опубліковані в четвер дані рекрутингової фірми Challenger, Gray & Christmas показали, що американські компанії в жовтні оголосили про скорочення 153,074 тис. робочих місць. Це максимум для будь-якого місяця з 2008 року, а для жовтня - з 2003 року.

На цьому тлі трейдери підвищили оцінку ймовірності зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) на 25 базисних пунктів на засіданні в грудні до 70% з 62% днем раніше, пише Trading Economics.

Вони також оцінюють висловлювання керівників Федрезерву.

Зокрема, президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі наголосив на необхідності дотримання обережності в питанні подальшого зниження ставки у зв'язку з відсутністю офіційних даних про інфляцію, а глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс зазначив на можливості швидкого повернення американського ЦБ до збільшення обсягу активів на балансі.

Євро за даними на 14:14 EET коштує $1,1563 порівняно з $1,1548 на закриття торгів у четвер.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3126 порівняно з $1,3138 за підсумками минулої сесії.

Напередодні Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на колишньому рівні 4% річних за підсумками другого засідання поспіль. Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків.

Водночас розподіл голосів показав, що позиції "голубів" у Банку Англії досить сильні. За збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її зниження на 25 базисних пунктів, до 3,75%. Таким чином, вирішальним став голос голови ЦБ Ендрю Бейлі.

Курс долара щодо єни становить 153,09 єни проти 153,06 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань перебуває на рівні 7,1221 юаня порівняно з 7,1209 юаня напередодні.

Як стало відомо в п'ятницю, обсяг китайського експорту в жовтні скоротився на 1,1% у річному вираженні, тоді як імпорт збільшився на 1%. Аналітики в середньому очікували зростання експорту на 3%, імпорту - на 3,2%, за даними Trading Economics.

Зниження експорту в жовтні пов'язане, зокрема, зі зменшенням зарубіжних замовлень після кількох місяців випереджального попиту через побоювання запровадження нових мит Вашингтоном.