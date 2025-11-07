Фінансові новини
Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
Google продовжує інтегрувати штучний інтелект у свої сервіси. Компанія оголосила, що Google Finance отримає нову функцію Deep Search на базі моделей Gemini, а також підтримку даних із платформ прогнозних ринків.
Функція Deep Search дозволить користувачам ставити складніші запитання вбудованому чат-боту Google Finance та отримувати детальні, обґрунтовані відповіді з цитуванням джерел. За словами директора з управління продуктів Google Search Роберта Даннета, інструмент створює "повну дослідницьку відповідь за кілька хвилин" і показує план пошуку, щоб користувачі могли бачити логіку роботи ШІ.
Функція запрацює у США протягом найближчих тижнів, а охочі можуть отримати ранній доступ через платформу Google Labs. Компанія планує обмежити кількість запитів, але підписники Google AI Pro та AI Ultra матимуть вищі ліміти.
Окрім ШІ-функцій, Google Finance отримає підтримку даних прогнозних ринків від Kalshi та Polymarket. Користувачі зможуть напряму у пошуку перевіряти поточні ринкові ймовірності щодо економічних подій, наприклад темпів зростання ВВП чи рішень FTC. Минулого тижня Google також додала вкладку "Earnings" для відстеження звітів компаній у режимі реального часу.
Оновлена версія Google Finance також почала розгортатися в Індії з підтримкою англійської та гінді, хоча там поки що недоступна функція Deep Search.
Нагадаємо, Google також додала Gemini у Google Maps для більш розмовної взаємодії з додатком та інтегрувала Deep Search у Gmail, Drive і Chat.
