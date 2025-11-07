Фінансові новини
- 07.11.25
- 15:51
Європейські ринки акцій знижуються
12:43 07.11.2025 |
Європейські ринки акцій знижуються в п'ятницю на тлі загального відходу інвесторів від ризиків.
Папери компаній, орієнтованих на ШІ-розробки, продовжують дешевшати на побоюваннях, що зростають, перегрітості ринку в цьому секторі.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:20 кч опустився на 0,33% - до 566,03 пункту.
Британський FTSE 100 знизився на 0,47%, німецький DAX - на 0,31%, французький CAC 40 - на 0,14%, італійський FTSE MIB - на 0,07%, іспанський IBEX 35 - на 0,57%.
Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали зниження профіциту балансу зовнішньої торгівлі Німеччини у вересні до мінімальних з жовтня минулого року 15,3 млрд євро з 16,9 млрд євро в серпні.
Обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники у вересні збільшився на 1,4% проти попереднього місяця - до максимальних за п'ять місяців 131,1 млрд євро. Одночасно імпорт підвищився на 1,3%, до 115,9 млрд євро - найвищого значення за 28 місяців.
Лідером зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції британського оператора порталу нерухомості Rightmove (-13,3%). Компанія очікує сповільнення темпів зростання її прибутку у 2026 році через інвестиції, головним чином у сфері ШІ-розробок.
Папери International Consolidated Airlines Group (IAG) подешевшали на 6,8%. IAG, до складу якої входять авіакомпанії British Airways та Iberia, збільшила операційний прибуток у третьому кварталі 2025 року на 2%, однак показник був гіршим за прогноз.
Помітне зниження демонструють папери виробників технологічного обладнання, зокрема Infineon Technologies (-0,8%), Schneider Electric (-0,7%), Siemens (-1,1%), ASML (-0,3%).
Котирування акцій автовиробників дорожчають завдяки очікуванням відновлення поставок чипів китайським підрозділом Nexperia. Увечері в четвер уряд Нідерландів розповсюдив повідомлення, в якому зазначив "конструктивний характер" переговорів із владою КНР і висловив упевненість, що поставки відновляться найближчими днями. За даними Bloomberg, Нідерланди готові тимчасово зупинити дію указу, що дав змогу уряду взяти під контроль Nexperia, якщо Китай зніме заборону на експорт чипів.
Акції Mercedes-Benz подорожчали на 1,2%, BMW AG - на 2,2%, Volkswagen - на 1,6%, Stellantis - на 0,4%.
Ринкова вартість Pirelli збільшилася на 0,8%. Італійський виробник шин скоротив чистий прибуток у третьому кварталі на 2%, проте результат перевершив прогнози ринку. Скоригована EBIT також виявилася кращою за очікування.
Лідером зростання у зведеному індексі в п'ятницю є папери ITV Plc (+15,2%). Британська мовна компанія повідомила, що обговорювала зі Sky, що належить Comcast, можливість продажу підрозділу Media & Entertainment за 1,6 млрд фунтів стерлінгів ($2,15 млрд) з урахуванням боргу.
Капіталізація італійського банку Monte dei Paschi di Siena, який збільшив чистий прибуток у третьому кварталі на 16,5%, зросла на 4,4%.
