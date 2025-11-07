Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,0383 грн/$1
12:40 07.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 листопада 2025 року.
|Показник
|06.11.2025
|07.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0891
|42.0383
|-0.12
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 7 листопада - 42,0836 грн.
ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
