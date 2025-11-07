Міжнародні резерви України у жовтні зросли до $49,5 мільярда

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 49 516,3 млн дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%.

Про це повідомляє Національний банк.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - підкреслили в НБУ.

На валютні рахунки уряду в НБУ в жовтні надійшло 6 398,4 млн дол. США, у тому числі:

* 4 694,0 млн дол. США - від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

* 1 079,4 млн дол. США - через рахунки Світового банку;

* 507,7 млн дол. США - від розміщення ОВДП;

* 117,3 млн. дол. США - від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол. США, у тому числі:

* 368,9 млн дол. США - обслуговування та погашення ОВДП;

* 199,5 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

* 16,1 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

* 14,7 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

* 12,3 млн дол. США - обслуговування боргу перед ЄС;

* 0,1 млн дол. США - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн дол. США.

Також Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 834,9 млн дол. США та викупив до резервів 0,8 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 2 834,1 млн дол. США.

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 126,8 млн дол. США, зазначили в НБУ.

Як інформує регулятор, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.