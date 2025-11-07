Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара та очікувань щодо пом'якшення політики ФРС. Але очікується тижневий спад

Ціни на золото трохи зросли під час азіатських торгів у п'ятницю, підтримані ослабленням долара США та зростаючими очікуваннями щодо чергового зниження ставок Федеральною резервною системою. Попри те, на метал все ж таки очікує тижневий спад.

О 06:29 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 3996,07 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,3% до 4003,85 доларів.

Проте жовтий метал все ще залишається на шляху до зниження за тиждень, прямуючи до третього поспіль тижневого зниження.

Індекс долара США в четвер впав на 0,5% і в п'ятницю залишався на низькому рівні, що зробило золото дешевшим для власників інших валют.

Тривале закриття уряду США, яке триває вже другий місяць, затримало оприлюднення ключових економічних звітів, включаючи дані про зайнятість та інфляцію, залишивши ринки з обмеженою офіційною інформацією.

Відсутність даних посилила невизначеність і змусила інвесторів покладатися на опитування приватного сектора для отримання економічних сигналів.

Приватний звіт про зайнятість, опублікований у четвер, показав ознаки слабкості на ринку праці, що посилило очікування, що ФРС може знову пом'якшити політику процентних ставок раніше, ніж передбачалося раніше.

«Відсутність офіційних даних затьмарює ситуацію, але опитування підприємств свідчать про те, що Федеральний резерв, ймовірно, знизить ставки, незважаючи на недавні жорсткі заяви», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

Ціни на ф'ючерси зараз вказують на приблизно 70% ймовірність зниження ставки в грудні, що на 60% більше, ніж день тому. Нижчі процентні ставки, як правило, підтримують золото, яке не приносить відсотків.

Тим часом світові фондові ринки продовжили різке падіння цього тижня, причому акції технологічних компаній очолили падіння на тлі поновлення побоювань щодо завищених оцінок.

Загальний спад підштовхнув інвесторів до більш безпечних активів, таких як золото та американські казначейські облігації.

Проте, золото залишається слабким протягом тижня, намагаючись оговтатися від втрат, спричинених жорстким тоном ФРС на засіданні наприкінці жовтня.

Зростання цін на золото також було обмежене послабленням геополітичної напруженості, зокрема між США та Китаєм.

Інші дорогоцінні та промислові метали торгувалися в п'ятницю з невеликим зростанням, оскільки слабкий долар надав підтримку.

Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,7% до 48,26 долара за унцію, а ф'ючерси на платину - на 0,6% до 1546,30 долара за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,3% до 10 707,20 долара за тонну, а ф'ючерси на мідь у США залишилися без змін на рівні 4,98 долара за фунт.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в жовтні китайський експорт несподівано скоротився вперше за 18 місяців на тлі триваючого тиску з боку високих торговельних тарифів США та охолодження попиту за кордоном.

Імпорт також ослаб, що призвело до погіршення торговельного балансу країни.