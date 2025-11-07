Азіатські акції готуються до тижневого падіння на тлі відновлення падіння акцій техкомпаній. Дані про торгівлю Китаю не виправдали очікувань

Азіатські фондові ринки в п'ятницю різко впали, готуючись до значних тижневих втрат, оскільки глобальний розпродаж акцій технологічних компаній поглибився на тлі побоювань щодо їхньої оцінки, а відновлення напруженості у відносинах між США і Китаєм ще більше збентежило інвесторів

Акції технологічних компаній Японії та Південної Кореї очолили падіння, тоді як увага інвесторів була зосереджена на даних про торгівлю Китаю за жовтень.

Волл-стріт зазнала значних втрат за ніч, продовживши настрій уникнення ризиків, що склався у вівторок, тоді як ф'ючерси, пов'язані з ними, о 05:56 EET практично не змінилися.

Японський Nikkei 225 в п'ятницю впав на 2,3% і, ймовірно, втратить майже 5% за тиждень, тягнучи вниз акції технологічних компаній.

Акції SoftBank Group в п'ятницю впали на 9%, а виробник мікросхем Advantest Corp втратив понад 7%.

Південнокорейський KOSPI впав майже на 3%, і за тиждень втратив понад 4%. Гіганти з виробництва мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix продовжили падіння.

Такі зміни відбуваються на тлі побоювань, що високі оцінки в секторах напівпровідників і штучного інтелекту можуть бути нестійкими.

Обережність інвесторів посилилася через нещодавні попередження керівників американських банків та інвестиційних компаній, які вказали на ризик корекції на ринку акцій, що посилило побоювання щодо ринкової бульбашки.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії знизився на 0,6% і за тиждень може впасти більш ніж на 1%.

Індійський індекс Nifty 50 впав більш ніж на 1% на відкритті ринку, тоді як індекс Straits Times в Сінгапурі практично не змінився.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що китайський експорт несподівано впав у жовтні після різкого зростання в попередньому місяці, не виправдавши прогнози про помірне зростання.

Імпорт також ослаб, що призвело до погіршення торгового балансу країни, що свідчить про постійний торговельний тиск і слабкий внутрішній попит.

Тим часом напруженість між Вашингтоном і Пекіном ще більше дестабілізувала ринки. У четвер в повідомленні The Information йшлося про те, що США планують заборонити Nvidia продавати Китаю спрощені чіпи штучного інтелекту, що може обмежити доступ китайських компаній до передових технологій.

Це стало наслідком повідомлення Reuters про те, що Пекін має намір заборонити використання іноземних чіпів штучного інтелекту в державних дата-центрах, що розглядається як частина зусиль Китаю з підтримки вітчизняного виробництва чіпів.

Незважаючи на зустріч минулого тижня між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, останні оголошення про експортний контроль підкреслили, що суперечності в технологічному секторі залишаються невирішеними.

Китайські блакитні фішки Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite знизилися на 0,2% кожна.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 1,2%, а субіндекс Hang Seng TECH знизився більш ніж на 2%.