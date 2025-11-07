Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар відновлюється на тлі розчарування даними про торгівлю Китаю

08:24 07.11.2025

Фінанси

 

У п'ятницю долар зміцнився в Азії на тлі ослаблення фунта стерлінгів і єни, а дані про торгівлю Китаю, які виявилися гіршими за очікування, охолодили ринки регіону.

Індекс долара, який вимірює силу валюти відносно кошика з шести аналогічних валют, зріс на 0,1% до 99,796. Він дещо відновив свою силу після того, як зростаючі бети на зниження ставок на наступному засіданні ФРС знищили місячний приріст долара в четвер, але показник залишається в тому ж діапазоні, в якому він перебуває з серпня.

«Ринки рухаються наосліп, тому що ми маємо лише дані приватного сектора, на які можна покластися», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC в Сінгапурі. «До певної міри спостерігається розрив кореляції», - додав він. «Немає чіткої великої тенденції щодо долара, і тому валюти Азії орієнтуються на загальний настрій ринку».

У зв'язку з тим, що уряд США відклав оприлюднення щомісячного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, трейдери звернули увагу на дані приватного сектора, які свідчать про скорочення робочих місць у жовтні в урядовому та роздрібному секторах. Скорочення витрат і впровадження штучного інтелекту також призвели до різкого зростання звільнень.

Трейдери активізували бети на зниження ставки, навіть незважаючи на те, що президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі заявив у четвер, що відсутність офіційних даних про інфляцію під час закриття уряду «підсилює» його обережність щодо подальшого зниження процентних ставок. «Коли все неясне, давайте будемо трохи обережнішими і сповільнимося», - сказав він CNBC.

Торги ф'ючерсами на федеральні фонди вказують на 70% ймовірність зниження ставок на наступному засіданні центрального банку США 10 грудня, що на 62% більше, ніж на день раніше, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

До японської єни долар зміцнився на 0,2% до 153,27 єни після того, як опубліковані в п'ятницю дані показали, що витрати японських домогосподарств у вересні зросли на 1,8% порівняно з попереднім роком, що дещо гірше за середній прогноз ринку на 2,5%.

Австралійський долар залишився без змін на рівні 0,64785 долара, а новозеландський долар подешевшав на 0,2% до 0,5620 долара.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до 1,31195 долара на наступний день після того, як Банк Англії залишив процентні ставки без змін рішенням 5-4, причому вирішальний голос віддав губернатор Ендрю Бейлі.

Британський міністр фінансів Рейчел Рівз повідомила бюджетному наглядовому органу країни, що підвищення податків на доходи фізичних осіб є одним з «основних заходів», які вона готується оголосити у своєму бюджеті, повідомила в четвер газета The Times.

Євро знизився на 0,1% до 1,1535 долара, відступивши від тижневого максимуму.
За матеріалами: investing.com
 



Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

