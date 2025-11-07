Волл-стріт завершила день падінням через оцінку вартості технологічних компаній та економічну нестабільність

Американські акції закрилися в мінусі в четвер, продовживши розпродаж технологічних компаній, що почався у вівторок, оскільки інвестори стикалися з наростаючою економічною невизначеністю та завищеною оцінкою вартості.

Всі три основні індекси акцій США втратили позиції, оскільки попит на ризикові активи знизився через побоювання щодо завищених цін на акції, особливо акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 2,4%.

Акції, пов'язані зі штучним інтелектом, забезпечили зростання в останні місяці, що підштовхнуло індекси до серії рекордних максимумів, тому слабкість у цьому секторі стала яскравим нагадуванням про залежність Волл-стріт від технологій.

«Оцінки все ще викликають занепокоєння в довгостроковій перспективі, але (ринок) все ще залишається оптимістичним», - сказав Пол Нолте, старший консультант з питань добробуту та ринковий стратег у Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «На початку цього тижня ми отримали зниження на 1% до 1,5%. Що ми зробили наступного дня? Ми піднялися на 80 базисних пунктів».

«Отже, менталітет «купуй на спаді» все ще присутній», - додав Нолте.

У зв'язку з тривалим закриттям уряду учасники ринку змушені боротися з нестачею економічних показників, тоді як Федеральна резервна система США, яка покладається на дані, оцінює необхідність подальшого зниження процентних ставок у найближчому майбутньому.

Оскільки урядові джерела не надають інформації, на допомогу прийшли альтернативні джерела з приватного сектору. У четвер компанія Challenger, Gray & Christmas, що займається перепідготовкою керівників, повідомила, що корпорації оголосили про 183,1% місячний стрибок звільнень, що є найгіршим показником за жовтень за останні два десятиліття. Серед основних причин, які наводили компанії, були скорочення витрат та заходи, пов'язані з штучним інтелектом.

Окремо компанія Revelio Labs, що займається аналітикою робочої сили, показала, що минулого місяця економіка США втратила 9100 робочих місць, причому більшу частину цього скорочення припадає на уряд.

«Звільнення Challenger виявилися розчаруванням, що підвищило ймовірність того, що ринок праці слабшає швидше і сильніше, ніж це усвідомлює ФРС», - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.

«Це призвело до певного переоцінювання зниження ставки в грудні, яке, як зазначив Пауелл у своїй останній промові, є дуже дискусійним».

У середу Верховний суд США заслухав аргументи щодо того, чи є введені президентом Дональдом Трампом мита, що спричинили потрясіння на ринку, перевищенням президентських повноважень.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 397,35 пункту, або 0,84%, до 46 913,65, S&P 500 втратив 75,91 пункту, або 1,12%, до 6 720,38, а Nasdaq Composite втратив 445,80 пункту, або 1,90%, до 23 053,99.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше падіння продемонстрував сектор споживчих товарів, який втратив 2,5%. Найбільше зростання за відсотками продемонстрував сектор енергетики.

Сезон звітності за третій квартал наближається до завершення: свої звіти опублікували 424 компанії з індексу S&P 500. Згідно з останніми даними LSEG, 83% з них перевершили прогнози Волл-стріт.

Аналітики зараз очікують, що загальний річний приріст прибутку S&P 500 за період з липня по вересень складе 16,8%. Це значне поліпшення порівняно з 8,0% річним приростом, який аналітики прогнозували на початку кварталу, згідно з LSEG.

DoorDash впав на 17,5% після того, як компанія з доставки повідомила про прибуток у третьому кварталі нижче очікувань Волл-стріт через зростання витрат.

Виробник косметики Elf Beauty прогнозує річний обсяг продажів і прибуток нижче очікувань, і його акції впали на 35,0%.

Snap підскочив на 9,7% після того, як компанія з соціальних медіа перевершила прогнози щодо доходів у третьому кварталі і оголосила про партнерство з Perplexity AI.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,97 до 1. На NYSE було зафіксовано 141 новий максимум і 206 нових мінімумів.

На Nasdaq 1264 акції подорожчали, а 3404 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,69 до 1.

S&P 500 зафіксував 18 нових 52-тижневих максимумів і 22 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 78 нових максимумів і 260 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,77 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,99 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.