Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до основних світових валют
15:41 06.11.2025 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,33%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.
Раніше цього тижня DXY піднімався до максимумів за п'ять місяців у зв'язку зі зростанням попиту на активи "тихої гавані", проте перейшов до зниження на тлі відновлення апетиту до ризику.
Також ослаблення американської валюти стримується сумнівами трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) знову опустить базову відсоткову ставку в грудні, з огляду на сигнали стабільності економіки і поліпшення стану ринку праці.
Дані аналітичної організації ADP, опубліковані напередодні, показали зростання кількості робочих місць у приватному секторі американської економіки в жовтні на 42 тис. Підвищення показника зафіксовано вперше з липня. Опитані Trading Economics аналітики очікували менш суттєвого зростання - на 25 тис.
Тим часом індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) минулого місяця збільшився до 52,4 пункту порівняно з 50 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Жовтневий рівень є максимальним за останні вісім місяців.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження в грудні на 25 б.п. оцінюється ринком у 65,3%.
Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,1535 порівняно з $1,1493 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3103 проти $1,3051 напередодні. Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на рівні 4% річних за підсумками другого засідання поспіль. Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, представленим Trading Economics.
За збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо (Сара Бріден, Дейв Рамсден, Сваті Дінгра і Алан Тейлор) виступили за її зниження на 25 базисних пунктів, до 3,75%.
"Якщо прогрес з погляду дезінфляції триватиме, ставка, ймовірно, продовжить поступово знижуватися", - йдеться в заяві, опублікованій за підсумками засідання Банку Англії в четвер.
Курс американської валюти в парі з єною опустилася до 153,59 єни проти 154,11 єни на закриття попередніх торгів.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1216 юаня порівняно з 7,1313 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Ринки акцій Європи торгуються переважно в мінусі
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,0891 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.11.25
|Ціни на золото утримують прибутки на тлі падіння долара. Проблеми з закриттям уряду США надають підтримку
|Азіатські акції відновилися після розпродажу, спричиненого технологічним сектором. У центрі уваги - дані про торгівлю Австралії
|Долар бере перепочинок, фунт стерлінгів чекає на рішення Банку Англії
Бізнес
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень