Долар США дешевшає до основних світових валют

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,33%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Раніше цього тижня DXY піднімався до максимумів за п'ять місяців у зв'язку зі зростанням попиту на активи "тихої гавані", проте перейшов до зниження на тлі відновлення апетиту до ризику.

Також ослаблення американської валюти стримується сумнівами трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) знову опустить базову відсоткову ставку в грудні, з огляду на сигнали стабільності економіки і поліпшення стану ринку праці.

Дані аналітичної організації ADP, опубліковані напередодні, показали зростання кількості робочих місць у приватному секторі американської економіки в жовтні на 42 тис. Підвищення показника зафіксовано вперше з липня. Опитані Trading Economics аналітики очікували менш суттєвого зростання - на 25 тис.

Тим часом індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) минулого місяця збільшився до 52,4 пункту порівняно з 50 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Жовтневий рівень є максимальним за останні вісім місяців.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження в грудні на 25 б.п. оцінюється ринком у 65,3%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,1535 порівняно з $1,1493 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3103 проти $1,3051 напередодні. Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на рівні 4% річних за підсумками другого засідання поспіль. Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, представленим Trading Economics.

За збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо (Сара Бріден, Дейв Рамсден, Сваті Дінгра і Алан Тейлор) виступили за її зниження на 25 базисних пунктів, до 3,75%.

"Якщо прогрес з погляду дезінфляції триватиме, ставка, ймовірно, продовжить поступово знижуватися", - йдеться в заяві, опублікованій за підсумками засідання Банку Англії в четвер.

Курс американської валюти в парі з єною опустилася до 153,59 єни проти 154,11 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1216 юаня порівняно з 7,1313 юаня напередодні.