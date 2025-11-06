Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до основних світових валют

15:41 06.11.2025 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,33%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Раніше цього тижня DXY піднімався до максимумів за п'ять місяців у зв'язку зі зростанням попиту на активи "тихої гавані", проте перейшов до зниження на тлі відновлення апетиту до ризику.

Також ослаблення американської валюти стримується сумнівами трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) знову опустить базову відсоткову ставку в грудні, з огляду на сигнали стабільності економіки і поліпшення стану ринку праці.

Дані аналітичної організації ADP, опубліковані напередодні, показали зростання кількості робочих місць у приватному секторі американської економіки в жовтні на 42 тис. Підвищення показника зафіксовано вперше з липня. Опитані Trading Economics аналітики очікували менш суттєвого зростання - на 25 тис.

Тим часом індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) минулого місяця збільшився до 52,4 пункту порівняно з 50 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Жовтневий рівень є максимальним за останні вісім місяців.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження в грудні на 25 б.п. оцінюється ринком у 65,3%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,1535 порівняно з $1,1493 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3103 проти $1,3051 напередодні. Банк Англії зберіг ключову процентну ставку на рівні 4% річних за підсумками другого засідання поспіль. Рішення збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, представленим Trading Economics.

За збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо (Сара Бріден, Дейв Рамсден, Сваті Дінгра і Алан Тейлор) виступили за її зниження на 25 базисних пунктів, до 3,75%.

"Якщо прогрес з погляду дезінфляції триватиме, ставка, ймовірно, продовжить поступово знижуватися", - йдеться в заяві, опублікованій за підсумками засідання Банку Англії в четвер.

Курс американської валюти в парі з єною опустилася до 153,59 єни проти 154,11 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1216 юаня порівняно з 7,1313 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес