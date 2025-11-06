Авторизация

Ринки акцій Європи торгуються переважно в мінусі

13:22 06.11.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси здебільшого знижуються в четвер, інвестори оцінюють статдані та звіти емітентів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:56 EET зменшився на 0,11% - до 571,27 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,19%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,45%, італійський FTSE MIB - 0,21%. Іспанський IBEX 35 додає 0,08%.

Роздрібні продажі в єврозоні у вересні зменшилися на 0,1% проти попереднього місяця, повідомило в четвер статистичне управління Європейського союзу (Eurostat). Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання показника на 0,2%.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у вересні збільшився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статистичне управління країни. Експерти прогнозували підвищення на 3%.

Крім того, Банк Англії о 14:00 кч оголосить рішення щодо грошово-кредитної політики. За прогнозами аналітиків, британський регулятор збереже ставку на рівні 4%, водночас багато керівників можуть проголосувати за її зниження.

Акції Commerzbank дешевшають на 2,5%. Другий за величиною банк Німеччини несподівано скоротив чистий прибуток на 7,9% у третьому кварталі.

Британська Diageo знижує капіталізацію на 2,8%. Виробник алкоголю відзвітував про зниження виручки в минулому фінкварталі на 2,2% і погіршив річний прогноз її органічного зростання.

Котирування паперів авіаперевізника Air France-KLM впали на 13,2%. Чистий прибуток компанії в липні-вересні зменшився на 7%, а операційний не виправдав очікувань аналітиків.

Ціна акцій данської транспортно-логістичної Maersk падає на 5,2%. Компанія скоротила чистий прибуток минулого кварталу майже втричі.

Ринкова вартість німецької Henkel зростає на 0,2%, попри слабку звітність.

Інша німецька компанія - DHL - нарощує її на 5,7%. У третьому кварталі вона несподівано збільшила чистий прибуток на 12%, а виручка перевершила прогноз ринку.

Папери британської J Sainsbury Plc дорожчають на 1,3%. Власник однієї з найбільших у країні мережі супермаркетів у першому фінпівріччі збільшив продажі без урахування палива і ПДВ на 4,8%. Базовий операційний прибуток ритейлера майже не змінився, але виявився вищим за очікування експертів.

Німецька оборонна Rheinmetall збільшує капіталізацію на 2,1%. Її виручка в січні-вересні підвищилася на 20% і досягла 7,52 млрд євро.

Ринкова вартість виробника шин Continental піднімається на 0,3%. Компанія отримала чистий збиток у третьому кварталі на тлі виділення та продажу активів, але скоригований операційний прибуток перевищив прогнози аналітиків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

