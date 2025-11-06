Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринки акцій Європи торгуються переважно в мінусі
13:22 06.11.2025 |
Європейські фондові індекси здебільшого знижуються в четвер, інвестори оцінюють статдані та звіти емітентів.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:56 EET зменшився на 0,11% - до 571,27 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,19%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,45%, італійський FTSE MIB - 0,21%. Іспанський IBEX 35 додає 0,08%.
Роздрібні продажі в єврозоні у вересні зменшилися на 0,1% проти попереднього місяця, повідомило в четвер статистичне управління Європейського союзу (Eurostat). Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання показника на 0,2%.
Обсяг промислового виробництва у ФРН у вересні збільшився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статистичне управління країни. Експерти прогнозували підвищення на 3%.
Крім того, Банк Англії о 14:00 кч оголосить рішення щодо грошово-кредитної політики. За прогнозами аналітиків, британський регулятор збереже ставку на рівні 4%, водночас багато керівників можуть проголосувати за її зниження.
Акції Commerzbank дешевшають на 2,5%. Другий за величиною банк Німеччини несподівано скоротив чистий прибуток на 7,9% у третьому кварталі.
Британська Diageo знижує капіталізацію на 2,8%. Виробник алкоголю відзвітував про зниження виручки в минулому фінкварталі на 2,2% і погіршив річний прогноз її органічного зростання.
Котирування паперів авіаперевізника Air France-KLM впали на 13,2%. Чистий прибуток компанії в липні-вересні зменшився на 7%, а операційний не виправдав очікувань аналітиків.
Ціна акцій данської транспортно-логістичної Maersk падає на 5,2%. Компанія скоротила чистий прибуток минулого кварталу майже втричі.
Ринкова вартість німецької Henkel зростає на 0,2%, попри слабку звітність.
Інша німецька компанія - DHL - нарощує її на 5,7%. У третьому кварталі вона несподівано збільшила чистий прибуток на 12%, а виручка перевершила прогноз ринку.
Папери британської J Sainsbury Plc дорожчають на 1,3%. Власник однієї з найбільших у країні мережі супермаркетів у першому фінпівріччі збільшив продажі без урахування палива і ПДВ на 4,8%. Базовий операційний прибуток ритейлера майже не змінився, але виявився вищим за очікування експертів.
Німецька оборонна Rheinmetall збільшує капіталізацію на 2,1%. Її виручка в січні-вересні підвищилася на 20% і досягла 7,52 млрд євро.
Ринкова вартість виробника шин Continental піднімається на 0,3%. Компанія отримала чистий збиток у третьому кварталі на тлі виділення та продажу активів, але скоригований операційний прибуток перевищив прогнози аналітиків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи торгуються переважно в мінусі
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,0891 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.11.25
|Ціни на золото утримують прибутки на тлі падіння долара. Проблеми з закриттям уряду США надають підтримку
|Азіатські акції відновилися після розпродажу, спричиненого технологічним сектором. У центрі уваги - дані про торгівлю Австралії
|Долар бере перепочинок, фунт стерлінгів чекає на рішення Банку Англії
|Волл-стріт завершила день зростанням, оскільки надійні дані та високі прибутки компенсували побоювання щодо оцінки вартості акцій
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів