06.11.25
14:51
НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,0891 грн/$1
12:37 06.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 листопада 2025 року.
|Показник
|05.11.2025
|05.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0619
|42.0891
|0.065
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 6 листопада - 42,0671 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
