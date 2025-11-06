Фінансові новини
Ціни на золото утримують прибутки на тлі падіння долара. Проблеми з закриттям уряду США надають підтримку
08:42 06.11.2025 |
Ціни на золото в основному залишалися стабільними на азіатських торгах у четвер після стрибка на понад 1% на попередній сесії, оскільки невелике зниження курсу долара США та невизначеність навколо тривалого закриття уряду США сприяли підтримці настроїв.
О 07:37 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до 3988,79 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США піднялися на 0,1% до 3995,70 доларів.
Жовтий метал підскочив на 1,3% на попередній сесії, оскільки глобальний настрій уникнення ризиків охопив ринки на тлі зростаючих побоювань щодо бульбашки на фондовому ринку.
Індекс долара США впав на 0,2% під час азіатських торгів у четвер, оскільки інвестори повернулися до ризикових активів після короткочасного падіння акцій технологічних компаній на початку тижня. Відновлення Волл-стріт у середу допомогло заспокоїти побоювання щодо завищених оцінок.
Проте тривале закриття уряду США, яке зараз є найдовшим за всю історію, додало невизначеності на фінансових ринках.
Призупинення публікації низки офіційних економічних даних змусило інвесторів більше покладатися на показники приватного сектора, що ускладнило оцінку стану найбільшої економіки світу.
Водночас нові дані вказують на те, що ринок праці США залишається стійким. Дані ADP про зайнятість показали, що в жовтні кількість робочих місць у приватному секторі зросла на 42 000, що приблизно вдвічі перевищує очікування ринку.
Більш сильні показники зменшили ймовірність того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в грудні. Перспектива більш високих ставок протягом тривалого часу зазвичай тисне на золото, яке не приносить доходу.
До обережності інвесторів додалося те, що Верховний суд США розпочав цього тижня слухання щодо законності мит, введених президентом Дональдом Трампом. Ця справа може мати широкі наслідки для торговельної політики, і ринки стежать за потенційними довгостроковими наслідками для інфляції та ланцюгів постачання.
«Ми зберігаємо позитивний прогноз щодо золота, незважаючи на нещодавнє зниження цін, оскільки ключові фактори підтримки, включаючи попит з боку центральних банків і попит на безпечні активи, залишаються в силі», - зазначили аналітики ING у своєму коментарі.
«Хоча торговельні напруження нещодавно послабилися, значна геополітична невизначеність зберігається, що стимулює попит на безпечні активи», - додали вони.
Інші дорогоцінні та промислові метали також торгувалися в обмеженому діапазоні в четвер.
Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,2% до 48,12 долара за унцію, а ф'ючерси на платину практично не змінилися і залишилися на рівні 1564,60 долара за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,4% до 10 771,20 долара за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подорожчали на 0,6% до 5,02 долара за фунт.
