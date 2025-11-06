Фінансові новини
06.11.25
10:03
- RSS
- мапа сайту
Азіатські акції відновилися після розпродажу, спричиненого технологічним сектором. У центрі уваги - дані про торгівлю Австралії
08:21 06.11.2025 |
Азіатські фондові ринки відновилися в четвер, на чолі з Японією та Китаєм, оскільки побоювання щодо завищених оцінок технологічних компаній послабилися, а інвестори оцінювали нові дані про торгівлю Австралії.
Відновлення відбулося після різких втрат на попередній сесії, коли розпродаж на Волл-стріт, спричинений технологічним сектором, поширився на світові ринки.
Основні американські фондові індекси закрилися з підвищенням, а ф'ючерси на них о 06:07 EET були в основному стабільними.
Японський Nikkei 225 піднявся на 1,5% після падіння на 2,5% днем раніше, а більш широкий індекс TOPIX зріс на 1,4%.
«Ми вважаємо, що деяка фіксація прибутку є природною після зростання, особливо для Nikkei 225, з огляду на його значне зростання протягом останнього місяця», - зазначили аналітики UBS у своїй записці.
Китайський індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив на 1,4% завдяки купівлі акцій великих технологічних і споживчих компаній.
Індекс Hang Seng у Гонконзі піднявся на 1,6% завдяки відскоку акцій компаній, пов'язаних з напівпровідниками та штучним інтелектом. Субіндекс Hang Seng TECH зріс більш ніж на 2%.
Китайські виробники мікросхем також отримали підтримку завдяки повідомленню Reuters про те, що Пекін планує заборонити використання іноземних мікросхем штучного інтелекту в державних дата-центрах.
Південнокорейський індекс KOSPI піднявся на 1,3% після падіння на 6% у середу.
Аналітики заявили, що корекція ринку, ймовірно, є тимчасовою, а оцінка вартості акцій коригується після тривалого зростання.
Інвестори також уважно стежили за подіями у Вашингтоні, де Верховний суд США розпочав слухання щодо законності мит, введених президентом Дональдом Трампом. Судді висловили сумніви щодо широкого використання надзвичайних повноважень для введення мит, що може мати наслідки для світової торговельної політики.
Індекс Straits Times в Сінгапурі піднявся на 1,3% у четвер, а австралійський S&P/ASX 200 зріс на 0,3%. Ф'ючерси на індійський Nifty 50 знизилися.
Згідно з регіональними даними, торговельний профіцит Австралії різко зріс до 3,94 млрд австралійських доларів у вересні з приблизно 1,11 млрд австралійських доларів у попередньому місяці. Зростання було обумовлено сильним відновленням експорту, особливо сировинних товарів, тоді як імпорт сповільнився.
Регіональні банки привернули увагу інвесторів після оприлюднення квартальних результатів. Акції National Australia Bank впали майже на 4% після того, як кредитор опублікував річний чистий прибуток, який був дещо нижчим за попередній рік, але відповідав очікуванням.
У Сінгапурі акції DBS Group подорожчали на 3% після оголошення рекордного загального доходу за третій квартал, що було підтримано зростанням у сфері управління активами та депозитами.
Тим часом акції United Overseas Bank подешевшали на 3,5% через падіння чистого прибутку на 72%, що було спричинено кредитними резервами. UOB також прогнозує зниження чистої процентної маржі у 2026 році.
